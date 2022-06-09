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Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России - РИА Новости, 09.06.2022
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России
Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:52
2022-06-09T17:54
экономика
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится, считает президент РФ Владимир Путин. "Была (закрытая экономика - ред.) в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы же создали своими руками, но мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой - кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже себя обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться", - сказал президент во время общения с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Путин при этом признал, что и Россия недополучит некоторой продукции, но отметил, что мир большой и многообразный.
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Путин: "У нас не будет закрытой экономики"
ПУТИН: У РОССИИ НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
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экономика, россия, владимир путин, в мире, видео
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится, считает президент РФ Владимир Путин.
2022-06-09T17:52
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17:52 09.06.2022 (обновлено: 17:54 09.06.2022)
 
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России

Путин: закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится, считает президент РФ Владимир Путин.
"Была (закрытая экономика - ред.) в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы же создали своими руками, но мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой - кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже себя обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться", - сказал президент во время общения с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Путин при этом признал, что и Россия недополучит некоторой продукции, но отметил, что мир большой и многообразный.
 
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