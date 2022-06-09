https://ria.ru/20220609/putin-1794358337.html

Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России

Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России - РИА Новости, 09.06.2022

Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России

Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:52

2022-06-09T17:52

2022-06-09T17:54

экономика

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится, считает президент РФ Владимир Путин. "Была (закрытая экономика - ред.) в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы же создали своими руками, но мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой - кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже себя обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться", - сказал президент во время общения с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Путин при этом признал, что и Россия недополучит некоторой продукции, но отметил, что мир большой и многообразный.

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "У нас не будет закрытой экономики" ПУТИН: У РОССИИ НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 2022-06-09T17:52 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, в мире, видео