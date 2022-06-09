https://ria.ru/20220609/putin-1794358337.html
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России - РИА Новости, 09.06.2022
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России
Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:52
2022-06-09T17:52
2022-06-09T17:54
экономика
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится, считает президент РФ Владимир Путин. "Была (закрытая экономика - ред.) в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы же создали своими руками, но мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой - кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже себя обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться", - сказал президент во время общения с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Путин при этом признал, что и Россия недополучит некоторой продукции, но отметил, что мир большой и многообразный.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794353909_262:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_61f60f726980a694128dfaf82b43727b.jpg
Путин: "У нас не будет закрытой экономики"
ПУТИН: У РОССИИ НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
2022-06-09T17:52
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, в мире, видео
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится, считает президент РФ Владимир Путин.
2022-06-09T17:52
true
PT0M41S
17:52 09.06.2022 (обновлено: 17:54 09.06.2022)
Путин прокомментировал желание некоторых стран закрыться от России
Путин: закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Закрывающиеся от России страны будут себя сами обкрадывать и создавать проблемы, и если продолжат идти по этому пути, ситуация для них только усугубится, считает президент РФ Владимир Путин.
"Была (закрытая экономика - ред.) в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы же создали своими руками, но мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой - кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже себя обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться", - сказал президент во время общения с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Путин
при этом признал, что и Россия
недополучит некоторой продукции, но отметил, что мир большой и многообразный.