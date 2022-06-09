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Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
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Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин
Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин
Россия за предыдущие десятилетия прошла колоссальный путь трансформации и изменений, лучшим подтверждением того является площадка ВДНХ, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:04
2022-06-09T17:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия за предыдущие десятилетия прошла колоссальный путь трансформации и изменений, лучшим подтверждением того является площадка ВДНХ, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на территории выставочного пространства."Наша страна прошла за предыдущие десятилетия колоссальный путь трансформации и изменений. И лучшим подтверждением того, что это происходило со страной, является сама эта площадка ВДНХ. Вы - люди молодые, но, наверное, многие знаете, что из такой площадки демонстрации достижений Советского Союза, она превратилась в какую-то помойку и рынок. И постепенно, по мере того, как ситуация в стране менялась, менялась и ВДНХ", - сказал Путин.Он отметил, что на площадке ВДНХ возрождаются принципы, на которых она была основана, что дает молодежи возможность демонстрировать здесь свои достижения.
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общество, россия, владимир путин
17:04 09.06.2022
 
Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин

Путин: Россия за предыдущий десятилетия прошла колоссальный путь трансформации

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия за предыдущие десятилетия прошла колоссальный путь трансформации и изменений, лучшим подтверждением того является площадка ВДНХ, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на территории выставочного пространства.
"Наша страна прошла за предыдущие десятилетия колоссальный путь трансформации и изменений. И лучшим подтверждением того, что это происходило со страной, является сама эта площадка ВДНХ. Вы - люди молодые, но, наверное, многие знаете, что из такой площадки демонстрации достижений Советского Союза, она превратилась в какую-то помойку и рынок. И постепенно, по мере того, как ситуация в стране менялась, менялась и ВДНХ", - сказал Путин.
Путин: У нас не будет закрытой экономики - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 17:03
У России не было и не будет закрытой экономики, заявил Путин
Он отметил, что на площадке ВДНХ возрождаются принципы, на которых она была основана, что дает молодежи возможность демонстрировать здесь свои достижения.
 
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