https://ria.ru/20220609/putin-1794339860.html
Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин
Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин
Россия за предыдущие десятилетия прошла колоссальный путь трансформации и изменений, лучшим подтверждением того является площадка ВДНХ, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:04
2022-06-09T17:04
2022-06-09T17:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия за предыдущие десятилетия прошла колоссальный путь трансформации и изменений, лучшим подтверждением того является площадка ВДНХ, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на территории выставочного пространства."Наша страна прошла за предыдущие десятилетия колоссальный путь трансформации и изменений. И лучшим подтверждением того, что это происходило со страной, является сама эта площадка ВДНХ. Вы - люди молодые, но, наверное, многие знаете, что из такой площадки демонстрации достижений Советского Союза, она превратилась в какую-то помойку и рынок. И постепенно, по мере того, как ситуация в стране менялась, менялась и ВДНХ", - сказал Путин.Он отметил, что на площадке ВДНХ возрождаются принципы, на которых она была основана, что дает молодежи возможность демонстрировать здесь свои достижения.
https://ria.ru/20220609/ekonomika-1794339362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Россия за десятилетия прошла колоссальный путь трансформации, заявил Путин
Путин: Россия за предыдущий десятилетия прошла колоссальный путь трансформации