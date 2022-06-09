https://ria.ru/20220609/putin-1794336798.html

Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин

Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин

Не имея технологического суверенитета, невозможно добиться лидерства, тому пример гиперзвуковое оружие, созданное в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:54

2022-06-09T16:54

2022-06-09T17:33

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Не имея технологического суверенитета, невозможно добиться лидерства, тому пример гиперзвуковое оружие, созданное в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Суверенитет в современном смысле, но и вообще в принципе это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно, он складывается из нескольких составляющих. Это военно-политический суверенитет, и здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность. Второе – это экономический суверенитет, развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации – все будет рассыпаться. Причем, я назвал вот эти составляющие суверенитеты, их можно, конечно, увеличить это число, но это какие-то основные вещи", - добавил президент.По его словам, все названные составляющие взаимосвязаны друг с другом."Совершенно очевидно, что это все взаимосвязано. Вот я перечислял первое, второе, третье, четвертое, но на самом деле можно поменять порядок и начать с последнего, с любой точки, потому что одно не существует без другого. Ну как добиться безопасности, внешней безопасности, скажем, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета? Ну невозможно. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности нашей науки и промышленности. Ну никогда. И знаете, когда только сталкиваешься с этим, тогда и понимаешь", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220609/putin-1794332506.html

https://ria.ru/20220609/zabor-1794340877.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, технологии