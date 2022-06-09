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Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
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Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин
Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин
Не имея технологического суверенитета, невозможно добиться лидерства, тому пример гиперзвуковое оружие, созданное в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:54
2022-06-09T17:33
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Не имея технологического суверенитета, невозможно добиться лидерства, тому пример гиперзвуковое оружие, созданное в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Суверенитет в современном смысле, но и вообще в принципе это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно, он складывается из нескольких составляющих. Это военно-политический суверенитет, и здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность. Второе – это экономический суверенитет, развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации – все будет рассыпаться. Причем, я назвал вот эти составляющие суверенитеты, их можно, конечно, увеличить это число, но это какие-то основные вещи", - добавил президент.По его словам, все названные составляющие взаимосвязаны друг с другом."Совершенно очевидно, что это все взаимосвязано. Вот я перечислял первое, второе, третье, четвертое, но на самом деле можно поменять порядок и начать с последнего, с любой точки, потому что одно не существует без другого. Ну как добиться безопасности, внешней безопасности, скажем, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета? Ну невозможно. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности нашей науки и промышленности. Ну никогда. И знаете, когда только сталкиваешься с этим, тогда и понимаешь", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220609/putin-1794332506.html
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россия, владимир путин, технологии
16:54 09.06.2022 (обновлено: 17:33 09.06.2022)
 
Без технологического суверенитета нельзя добиться лидерства, заявил Путин

Путин: без технологического суверенитета, нельзя добиться лидерства, пример гиперзвуковое оружие

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Не имея технологического суверенитета, невозможно добиться лидерства, тому пример гиперзвуковое оружие, созданное в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Суверенитет в современном смысле, но и вообще в принципе это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно, он складывается из нескольких составляющих. Это военно-политический суверенитет, и здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность. Второе – это экономический суверенитет, развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:45
Чтобы претендовать на лидерство, стране нужен суверенитет, заявил Путин
"Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации – все будет рассыпаться. Причем, я назвал вот эти составляющие суверенитеты, их можно, конечно, увеличить это число, но это какие-то основные вещи", - добавил президент.
По его словам, все названные составляющие взаимосвязаны друг с другом.
"Совершенно очевидно, что это все взаимосвязано. Вот я перечислял первое, второе, третье, четвертое, но на самом деле можно поменять порядок и начать с последнего, с любой точки, потому что одно не существует без другого. Ну как добиться безопасности, внешней безопасности, скажем, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета? Ну невозможно. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности нашей науки и промышленности. Ну никогда. И знаете, когда только сталкиваешься с этим, тогда и понимаешь", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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