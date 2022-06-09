https://ria.ru/20220609/putin-1794332506.html
Чтобы претендовать на лидерство, стране нужен суверенитет, заявил Путин
Чтобы претендовать на лидерство, стране нужен суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Чтобы претендовать на лидерство, стране нужен суверенитет, заявил Путин
Любая страна должна обеспечить свой суверенитет, чтобы претендовать на лидерство, промежуточного состояния не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:45
2022-06-09T16:45
2022-06-09T16:55
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Любая страна должна обеспечить свой суверенитет, чтобы претендовать на лидерство, промежуточного состояния не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ в четверг."Для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220609/putin-1794336798.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
16:45 09.06.2022 (обновлено: 16:55 09.06.2022)
Чтобы претендовать на лидерство, стране нужен суверенитет, заявил Путин
Путин: чтобы претендовать на лидерство, любой стране нужно обеспечить свой суверенитет