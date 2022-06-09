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Пушков ответил на требования Зеленского к России - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/pushkov-1794132469.html
Пушков ответил на требования Зеленского к России
Пушков ответил на требования Зеленского к России - РИА Новости, 09.06.2022
Пушков ответил на требования Зеленского к России
Высказывания Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, звучат как "эхо из ушедшего... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T01:24
2022-06-09T02:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, звучат как "эхо из ушедшего времени", заявил сенатор Алексей Пушков."Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24.02", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он указал, что у Зеленского были все возможности не только для сохранения статус-кво, но и для перехода к разрешению кризиса вокруг Донбасса и установления стабильности на юго-востоке Украины."Теперь же этот призыв звучит как отдаленное эхо из давно ушедшего времени", - резюмировал Пушков.Как заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров, высказывания Зеленского о переговорах – это несерьезный подход, противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала на переговорах в Турции. "Поэтому такие метания мы наблюдаем ежедневно несколько раз", - заметил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220608/zelenskiy-1794027737.html
https://ria.ru/20220608/vstrecha-1793979484.html
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков
01:24 09.06.2022 (обновлено: 02:23 09.06.2022)
 
Пушков ответил на требования Зеленского к России

Сенатор Пушков назвал призыв Зеленского к России отвести войска "эхом ушедшего времени"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, звучат как "эхо из ушедшего времени", заявил сенатор Алексей Пушков.
"Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24.02", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он указал, что у Зеленского были все возможности не только для сохранения статус-кво, но и для перехода к разрешению кризиса вокруг Донбасса и установления стабильности на юго-востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
Обещания Зеленского ничего не стоят, заявил посол ЛНР в Москве
"Теперь же этот призыв звучит как отдаленное эхо из давно ушедшего времени", - резюмировал Пушков.
Как заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров, высказывания Зеленского о переговорах – это несерьезный подход, противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала на переговорах в Турции. "Поэтому такие метания мы наблюдаем ежедневно несколько раз", - заметил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
 
 
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