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Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова" - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/pushilin-1794368337.html
Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова"
Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова" - РИА Новости, 09.06.2022
Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова"
Трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета, процесс нельзя затягивать, заявил в четверг глава Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:27
2022-06-09T20:51
специальная военная операция на украине
россия
в мире
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета, процесс нельзя затягивать, заявил в четверг глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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россия, в мире, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
18:27 09.06.2022 (обновлено: 20:51 09.06.2022)
 
Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова"

Пушилин сообщил, что трибунал над вышедшими с "Азовстали" боевиками могут провести летом

© AP Photo / Sergei ChuzavkovТренировка бойцов батальона "Азов"
Тренировка бойцов батальона Азов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Тренировка бойцов батальона "Азов". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета, процесс нельзя затягивать, заявил в четверг глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права", - сказал он в эфире Первого канала.
Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил.
Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Татуировки украинского военнопленного в исправительном учреждении Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:31Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"*Нацисты из украинского объединения "Азов"* неожиданно отказались от символики СС. Если "людоедские" знаки можно легко спрятать в попытке исправить имидж, то человеконенавистническое мировоззрение никуда не денешь. "Волчий крюк" "Азова"* — это далеко не единственный нацистский знак украинских карателей.
 
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