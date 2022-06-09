https://ria.ru/20220609/pushilin-1794368337.html

Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова"

Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова" - РИА Новости, 09.06.2022

Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова"

Трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета, процесс нельзя затягивать, заявил в четверг глава Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:27

2022-06-09T18:27

2022-06-09T20:51

специальная военная операция на украине

россия

в мире

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета, процесс нельзя затягивать, заявил в четверг глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

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россия, в мире, денис пушилин, ситуация в днр и лнр