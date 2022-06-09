18:27 09.06.2022 (обновлено: 20:51 09.06.2022)
Пушилин назвал сроки проведения трибунала над боевиками "Азова"
Пушилин сообщил, что трибунал над вышедшими с "Азовстали" боевиками могут провести летом
© AP Photo / Sergei ChuzavkovТренировка бойцов батальона "Азов"
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Тренировка бойцов батальона "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета, процесс нельзя затягивать, заявил в четверг глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права", - сказал он в эфире Первого канала.
Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил.
Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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