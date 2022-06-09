18:16 09.06.2022 (обновлено: 19:23 09.06.2022)
Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников
Глава ДНР Пушилин допустил возможность помилования осужденных иностранных наемников
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможность помилования осужденных в республике иностранных наемников.
"Да, безусловно, такая возможность есть, но вопрос в плане справедливости, он тоже витает в воздухе. Я знаю позицию граждан республики <…> относительно данных преступников", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.
По его словам, вынесенный в отношении трех иностранных наемников приговор жители ДНР "воспринимают как торжество справедливости".
В четверг Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренных расстреляют.
Ранее Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.