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Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/pushilin-1794363937.html
Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников
Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников - РИА Новости, 09.06.2022
Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможность помилования осужденных в республике иностранных наемников. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:16
2022-06-09T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
здоровье - общество
марокко
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможность помилования осужденных в республике иностранных наемников.По его словам, вынесенный в отношении трех иностранных наемников приговор жители ДНР "воспринимают как торжество справедливости".Пушилин добавил, что они не скрывали свои преступления. Глава ДНР также подчеркнул, что британские власти не обращались в республику по поводу своих подданных. По его мнению, ни Лондон, ни Рабат не интересует судьба наемников.В четверг Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренных расстреляют.Ранее Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/naemnik-1792805715.html
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Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни
Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни
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в мире, донецкая народная республика, здоровье - общество, марокко, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, лондон, рабат, доминик рааб, владимир путин
18:16 09.06.2022 (обновлено: 19:23 09.06.2022)
 
Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников

Глава ДНР Пушилин допустил возможность помилования осужденных иностранных наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможность помилования осужденных в республике иностранных наемников.

"Да, безусловно, такая возможность есть, но вопрос в плане справедливости, он тоже витает в воздухе. Я знаю позицию граждан республики <…> относительно данных преступников", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, вынесенный в отношении трех иностранных наемников приговор жители ДНР "воспринимают как торжество справедливости".
Пушилин добавил, что они не скрывали свои преступления. Глава ДНР также подчеркнул, что британские власти не обращались в республику по поводу своих подданных. По его мнению, ни Лондон, ни Рабат не интересует судьба наемников.
В четверг Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренных расстреляют.
Ранее Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
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Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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