https://ria.ru/20220609/pushilin-1794363937.html

Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников

Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников - РИА Новости, 09.06.2022

Пушилин допустил возможность помилования осужденных наемников

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможность помилования осужденных в республике иностранных наемников. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:16

2022-06-09T18:16

2022-06-09T19:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

здоровье - общество

марокко

украина

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможность помилования осужденных в республике иностранных наемников.По его словам, вынесенный в отношении трех иностранных наемников приговор жители ДНР "воспринимают как торжество справедливости".Пушилин добавил, что они не скрывали свои преступления. Глава ДНР также подчеркнул, что британские власти не обращались в республику по поводу своих подданных. По его мнению, ни Лондон, ни Рабат не интересует судьба наемников.В четверг Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренных расстреляют.Ранее Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/naemnik-1792805715.html

https://ria.ru/20220428/podgotovka-1785871199.html

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Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни 2022-06-09T18:16 true PT3M20S

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