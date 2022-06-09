https://ria.ru/20220609/provokatsiya-1794140247.html

Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях

Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях - РИА Новости, 09.06.2022

Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях

Киевские власти нагнетают обстановку у границ Херсонской области, чтобы запугать жителей, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:03

2022-06-09T07:03

2022-06-09T10:40

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Киевские власти нагнетают обстановку у границ Херсонской области, чтобы запугать жителей, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.При этом он подчеркнул, что Херсонская область надежно защищена и все заявления киевского режиме о захвате территории бессмысленны."Все их попытки будут пресечены, как это уже было неоднократно", — добавил Стремоусов.Вся территория Херсонской области находится под контролем и защитой Вооруженных сил России, заключил замглавы военно-гражданской администрации.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220608/ukraina-1794067400.html

https://ria.ru/20220609/referendum-1794135016.html

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в мире, херсонская область , россия, украина