07:03 09.06.2022 (обновлено: 10:40 09.06.2022)
Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях
Власти Херсонской области обвинили Киев в провокациях
Памятник А. В. Суворову в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Киевские власти нагнетают обстановку у границ Херсонской области, чтобы запугать жителей, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Киев продолжает целенаправленные провокации, сознательно нагнетая ситуацию у границ области и обстреливая с дальних позиций территорию, чтобы держать население в постоянном страхе", — сказал собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что Херсонская область надежно защищена и все заявления киевского режиме о захвате территории бессмысленны.
"Все их попытки будут пресечены, как это уже было неоднократно", — добавил Стремоусов.
Вся территория Херсонской области находится под контролем и защитой Вооруженных сил России, заключил замглавы военно-гражданской администрации.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".