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Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/provokatsiya-1794140247.html
Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях
Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях - РИА Новости, 09.06.2022
Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях
Киевские власти нагнетают обстановку у границ Херсонской области, чтобы запугать жителей, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:03
2022-06-09T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Киевские власти нагнетают обстановку у границ Херсонской области, чтобы запугать жителей, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.При этом он подчеркнул, что Херсонская область надежно защищена и все заявления киевского режиме о захвате территории бессмысленны."Все их попытки будут пресечены, как это уже было неоднократно", — добавил Стремоусов.Вся территория Херсонской области находится под контролем и защитой Вооруженных сил России, заключил замглавы военно-гражданской администрации.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220608/ukraina-1794067400.html
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в мире, херсонская область , россия, украина
07:03 09.06.2022 (обновлено: 10:40 09.06.2022)
 
Херсонские власти обвинили Киев в целенаправленных провокациях

Власти Херсонской области обвинили Киев в провокациях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А. В. Суворову в Херсоне
Памятник А. В. Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости
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Памятник А. В. Суворову в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Киевские власти нагнетают обстановку у границ Херсонской области, чтобы запугать жителей, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Киев продолжает целенаправленные провокации, сознательно нагнетая ситуацию у границ области и обстреливая с дальних позиций территорию, чтобы держать население в постоянном страхе", — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что Херсонская область надежно защищена и все заявления киевского режиме о захвате территории бессмысленны.
"Все их попытки будут пресечены, как это уже было неоднократно", — добавил Стремоусов.
Вся территория Херсонской области находится под контролем и защитой Вооруженных сил России, заключил замглавы военно-гражданской администрации.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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