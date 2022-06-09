https://ria.ru/20220609/protest-1794137873.html

Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк

Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк - РИА Новости, 09.06.2022

Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк

Протестующие попытались прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает журналистский пул Белого дома. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T05:10

2022-06-09T05:10

2022-06-09T10:53

в мире

сша

джо байден

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 9 июн - РИА Новости. Протестующие попытались прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает журналистский пул Белого дома.На прямой трансляции мероприятия видно, как сразу после начала речи американского лидера из зала стали раздаваться выкрики. Он сделал паузу и усмехнулся, но затем продолжил выступать.Пресс-пул позже заявил, что прервать Байдена пытались два человека, расслышать выкрики, впрочем, не удалось.На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как из зала выводят женщину, она складывает ладони у рта и продолжает выкрикивать, пока президент США приветствует со сцены собравшихся на мероприятии коллег.Другой инцидент произошел на улице. Как видно на опубликованных в социальных сетях кадрах, женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. Полицейские и секретная служба задержали ее, грубо повалив на землю. Один из правоохранителей при этом случайно выронил табельное оружие, которое подобрали коллеги.Начавшийся в понедельник саммит собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.От участия в мероприятии отказались ряд лидеров латиноамериканских стран, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

https://ria.ru/20220530/bayden-1791654920.html

сша

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в мире, сша, джо байден