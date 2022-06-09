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Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк
Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк - РИА Новости, 09.06.2022
Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк
Протестующие попытались прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает журналистский пул Белого дома. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T05:10
2022-06-09T05:10
2022-06-09T10:53
в мире
сша
джо байден
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 9 июн - РИА Новости. Протестующие попытались прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает журналистский пул Белого дома.На прямой трансляции мероприятия видно, как сразу после начала речи американского лидера из зала стали раздаваться выкрики. Он сделал паузу и усмехнулся, но затем продолжил выступать.Пресс-пул позже заявил, что прервать Байдена пытались два человека, расслышать выкрики, впрочем, не удалось.На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как из зала выводят женщину, она складывает ладони у рта и продолжает выкрикивать, пока президент США приветствует со сцены собравшихся на мероприятии коллег.Другой инцидент произошел на улице. Как видно на опубликованных в социальных сетях кадрах, женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. Полицейские и секретная служба задержали ее, грубо повалив на землю. Один из правоохранителей при этом случайно выронил табельное оружие, которое подобрали коллеги.Начавшийся в понедельник саммит собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.От участия в мероприятии отказались ряд лидеров латиноамериканских стран, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден
05:10 09.06.2022 (обновлено: 10:53 09.06.2022)
Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк
Протестующие попытались прервать выступление президента США Байдена на Саммите Америк
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 9 июн - РИА Новости. Протестующие попытались прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает журналистский пул Белого дома.
На прямой трансляции мероприятия видно, как сразу после начала речи американского лидера из зала стали раздаваться выкрики. Он сделал паузу и усмехнулся, но затем продолжил выступать.
Пресс-пул позже заявил, что прервать Байдена пытались два человека, расслышать выкрики, впрочем, не удалось.
"Байдена почти сразу перебили два человека в аудитории. Пул не смог разобрать, что говорили протестующие", - говорится в сообщении.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как из зала выводят женщину, она складывает ладони у рта и продолжает выкрикивать, пока президент США приветствует со сцены собравшихся на мероприятии коллег.
Другой инцидент произошел на улице. Как видно на опубликованных в социальных сетях кадрах, женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. Полицейские и секретная служба задержали ее, грубо повалив на землю. Один из правоохранителей при этом случайно выронил табельное оружие, которое подобрали коллеги.
Начавшийся в понедельник саммит собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря
. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе
пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.
От участия в мероприятии отказались ряд лидеров латиноамериканских стран, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.