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Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США
Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США - РИА Новости, 09.06.2022
Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США
Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:42
2022-06-09T07:42
2022-06-09T12:11
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером.Байден отметил, что больше всего дорожает бензин и еда. Его администрация называет рост цен "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.Киммел констатировал, что инфляция "убивает" Байдена. "Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры", - предложил телеведущий.Белый дом ранее признал, что майская инфляция, вероятно, вновь окажется "повышенной". Публикация статистики планируется на пятницу.
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в мире, сша, джо байден
07:42 09.06.2022 (обновлено: 12:11 09.06.2022)
Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США
Президент США Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в стране
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером.
"Инфляция - это проклятье нашего существования", - сказал он в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.
Байден отметил, что больше всего дорожает бензин и еда. Его администрация называет рост цен "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.
Киммел констатировал, что инфляция "убивает" Байдена. "Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп
оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры", - предложил телеведущий.
Белый дом ранее признал, что майская инфляция, вероятно, вновь окажется "повышенной". Публикация статистики планируется на пятницу.