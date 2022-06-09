https://ria.ru/20220609/proklyate-1794142861.html

Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США

Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США - РИА Новости, 09.06.2022

Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США

Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:42

2022-06-09T07:42

2022-06-09T12:11

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером.Байден отметил, что больше всего дорожает бензин и еда. Его администрация называет рост цен "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.Киммел констатировал, что инфляция "убивает" Байдена. "Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры", - предложил телеведущий.Белый дом ранее признал, что майская инфляция, вероятно, вновь окажется "повышенной". Публикация статистики планируется на пятницу.

https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html

сша

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в мире, сша, джо байден