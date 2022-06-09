https://ria.ru/20220609/prigovor-1794389869.html
ДНР вправе привести в исполнение смертный приговор наемникам, заявил Клишас
ДНР вправе привести в исполнение смертный приговор наемникам, заявил Клишас - РИА Новости, 09.06.2022
ДНР вправе привести в исполнение смертный приговор наемникам, заявил Клишас
Суд ДНР вправе вынести и привести в исполнение смертный приговор наемникам, поскольку республика является суверенным государством и мораторий на смертную казнь... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:31
2022-06-09T19:31
2022-06-09T19:31
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здоровье - общество
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марокко
андрей клишас
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Суд ДНР вправе вынести и привести в исполнение смертный приговор наемникам, поскольку республика является суверенным государством и мораторий на смертную казнь там не действует, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В четверг верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны."Безусловно, что суд ДНР вправе вынести смертный приговор, так как решения Конституционного суда России на территории суверенной Донецкой Народной Республики не действуют", - написал Клишас в своем Telegram-канале.По его словам, если ДНР примет решение о воссоединении с Россией, то все правовые вопросы между Россией и ДНР будут разрешены при подготовке федерального конституционного закона о принятии ДНР в состав РФ.
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, марокко, андрей клишас, ситуация в днр и лнр
ДНР вправе привести в исполнение смертный приговор наемникам, заявил Клишас
Сенатор Клишас: ДНР вправе вынести и привести в исполнение смертный приговор боевикам