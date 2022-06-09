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Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор

Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор - РИА Новости, 09.06.2022

Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор

Воевавшие на стороне украинских боевиков два гражданина Британии и один гражданин Марокко, которых Верховный суд ДНР осудил на смертную казнь, могут обжаловать... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:09

2022-06-09T17:09

2022-06-09T17:40

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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Воевавшие на стороне украинских боевиков два гражданина Британии и один гражданин Марокко, которых Верховный суд ДНР осудил на смертную казнь, могут обжаловать решение, сказал председательствующий судебной коллегии по делу в ходе зачитывания приговора в зале суда.Председательствующий судебной коллегии по делу наемников зачитал в ходе оглашения приговора, что обвиняемые могут обжаловать приговор суда о смертной казни в течение месяца, передает корреспондент РИА Новости.В среду Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни 2022-06-09T17:09 true PT3M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина