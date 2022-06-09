17:09 09.06.2022 (обновлено: 17:40 09.06.2022)
Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор
Воевавшие на стороне Киева в Донбассе наемники могут обжаловать приговор в течение месяца
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Воевавшие на стороне украинских боевиков два гражданина Британии и один гражданин Марокко, которых Верховный суд ДНР осудил на смертную казнь, могут обжаловать решение, сказал председательствующий судебной коллегии по делу в ходе зачитывания приговора в зале суда.
Председательствующий судебной коллегии по делу наемников зачитал в ходе оглашения приговора, что обвиняемые могут обжаловать приговор суда о смертной казни в течение месяца, передает корреспондент РИА Новости.
В среду Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.