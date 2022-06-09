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Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/prigovor-1794341180.html
Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор
Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор - РИА Новости, 09.06.2022
Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор
Воевавшие на стороне украинских боевиков два гражданина Британии и один гражданин Марокко, которых Верховный суд ДНР осудил на смертную казнь, могут обжаловать... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:09
2022-06-09T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Воевавшие на стороне украинских боевиков два гражданина Британии и один гражданин Марокко, которых Верховный суд ДНР осудил на смертную казнь, могут обжаловать решение, сказал председательствующий судебной коллегии по делу в ходе зачитывания приговора в зале суда.Председательствующий судебной коллегии по делу наемников зачитал в ходе оглашения приговора, что обвиняемые могут обжаловать приговор суда о смертной казни в течение месяца, передает корреспондент РИА Новости.В среду Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html
донецкая народная республика
украина
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Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни
Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни
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в мире, донецкая народная республика, украина
17:09 09.06.2022 (обновлено: 17:40 09.06.2022)
 
Наемники, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, могут обжаловать приговор

Воевавшие на стороне Киева в Донбассе наемники могут обжаловать приговор в течение месяца

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Воевавшие на стороне украинских боевиков два гражданина Британии и один гражданин Марокко, которых Верховный суд ДНР осудил на смертную казнь, могут обжаловать решение, сказал председательствующий судебной коллегии по делу в ходе зачитывания приговора в зале суда.
Председательствующий судебной коллегии по делу наемников зачитал в ходе оглашения приговора, что обвиняемые могут обжаловать приговор суда о смертной казни в течение месяца, передает корреспондент РИА Новости.
В среду Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Допрос пленного британца, воевавшего за Украину - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:50Специальная военная операция на Украине
У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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