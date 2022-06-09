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Глава Приамурья заявил, что медосмотры должны быть доступны для всех
Глава Приамурья заявил, что медосмотры должны быть доступны для всех - РИА Новости, 09.06.2022
Глава Приамурья заявил, что медосмотры должны быть доступны для всех
В Приамурье вновь начали проводить профилактические осмотры и диспансеризацию населения, прерванные из-за пандемии COVID-19, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:23
2022-06-09T14:23
2022-06-09T14:26
амурская область
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амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. В Приамурье вновь начали проводить профилактические осмотры и диспансеризацию населения, прерванные из-за пандемии COVID-19, сообщает правительство региона.Медицинские организации определят часы прохождения диспансеризации по типу "одного окна", главная задача - сократить время прохождения осмотра до 1-2 дней. На сегодняшний день все медицинские организации области работают в штатном режиме. О ходе проведения профилактических медицинских осмотров рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.По данным властей, с начала 2022 года различные виды медосмотров прошли более 59 тысяч жителей Приамурья. Это 18,8% от планового показателя. Активнее всего медицинские обследования проходят дети и подростки, за четыре месяца проверить состояние здоровья успели 33% от планового количества юных пациентов. Медленнее идет диспансеризация амурчан старше 40 лет и медосмотры жителей области, перенесших коронавирус.Орлов отметил, что необходимо усилить работу по привлечению жителей области к регулярным медицинским осмотрам. Глава Приамурья предложил активнее использовать выездные формы работы и выделить в медицинских организациях отдельные дни для прохождения медосмотров сотрудниками предприятий. При этом график должен учитывать специфику работы организаций. Например, обследования для дорожников и аграриев, у которых лето — самый напряженный период, нужно планировать на конец осени или зиму."Диспансеризация – это единственный, проверенный во всем мире, способ выявить заболевания на ранних стадиях, когда с ними гораздо проще бороться. Здесь речь не о показателях, речь о здоровье жителей области, поэтому мы должны стремиться к 100-процентному охвату населения медицинскими обследованиями. Люди должны привыкнуть каждый год проверять состояние своего здоровья. Необходимо создать такие условия, чтобы это можно было сделать просто, быстро и без длинных очередей. В этой работе нужно привлекать глав, крупных работодателей", - прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20220603/biznes-1792856859.html
https://ria.ru/20220504/pitanie-1786736212.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. В Приамурье вновь начали проводить профилактические осмотры и диспансеризацию населения, прерванные из-за пандемии COVID-19, сообщает правительство региона.
Медицинские организации определят часы прохождения диспансеризации по типу "одного окна", главная задача - сократить время прохождения осмотра до 1-2 дней. На сегодняшний день все медицинские организации области работают в штатном режиме. О ходе проведения профилактических медицинских осмотров рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.
По данным властей, с начала 2022 года различные виды медосмотров прошли более 59 тысяч жителей Приамурья. Это 18,8% от планового показателя. Активнее всего медицинские обследования проходят дети и подростки, за четыре месяца проверить состояние здоровья успели 33% от планового количества юных пациентов. Медленнее идет диспансеризация амурчан старше 40 лет и медосмотры жителей области, перенесших коронавирус.
Орлов отметил, что необходимо усилить работу по привлечению жителей области к регулярным медицинским осмотрам. Глава Приамурья
предложил активнее использовать выездные формы работы и выделить в медицинских организациях отдельные дни для прохождения медосмотров сотрудниками предприятий. При этом график должен учитывать специфику работы организаций. Например, обследования для дорожников и аграриев, у которых лето — самый напряженный период, нужно планировать на конец осени или зиму.
"Диспансеризация – это единственный, проверенный во всем мире, способ выявить заболевания на ранних стадиях, когда с ними гораздо проще бороться. Здесь речь не о показателях, речь о здоровье жителей области, поэтому мы должны стремиться к 100-процентному охвату населения медицинскими обследованиями. Люди должны привыкнуть каждый год проверять состояние своего здоровья. Необходимо создать такие условия, чтобы это можно было сделать просто, быстро и без длинных очередей. В этой работе нужно привлекать глав, крупных работодателей", - прокомментировал губернатор.
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