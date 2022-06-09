https://ria.ru/20220609/priamure-1794263986.html

Глава Приамурья заявил, что медосмотры должны быть доступны для всех

Глава Приамурья заявил, что медосмотры должны быть доступны для всех - РИА Новости, 09.06.2022

Глава Приамурья заявил, что медосмотры должны быть доступны для всех

В Приамурье вновь начали проводить профилактические осмотры и диспансеризацию населения, прерванные из-за пандемии COVID-19, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:23

2022-06-09T14:23

2022-06-09T14:26

амурская область

общество

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_57a2ecec2834a652d7b0af7f4abf8dae.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. В Приамурье вновь начали проводить профилактические осмотры и диспансеризацию населения, прерванные из-за пандемии COVID-19, сообщает правительство региона.Медицинские организации определят часы прохождения диспансеризации по типу "одного окна", главная задача - сократить время прохождения осмотра до 1-2 дней. На сегодняшний день все медицинские организации области работают в штатном режиме. О ходе проведения профилактических медицинских осмотров рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.По данным властей, с начала 2022 года различные виды медосмотров прошли более 59 тысяч жителей Приамурья. Это 18,8% от планового показателя. Активнее всего медицинские обследования проходят дети и подростки, за четыре месяца проверить состояние здоровья успели 33% от планового количества юных пациентов. Медленнее идет диспансеризация амурчан старше 40 лет и медосмотры жителей области, перенесших коронавирус.Орлов отметил, что необходимо усилить работу по привлечению жителей области к регулярным медицинским осмотрам. Глава Приамурья предложил активнее использовать выездные формы работы и выделить в медицинских организациях отдельные дни для прохождения медосмотров сотрудниками предприятий. При этом график должен учитывать специфику работы организаций. Например, обследования для дорожников и аграриев, у которых лето — самый напряженный период, нужно планировать на конец осени или зиму."Диспансеризация – это единственный, проверенный во всем мире, способ выявить заболевания на ранних стадиях, когда с ними гораздо проще бороться. Здесь речь не о показателях, речь о здоровье жителей области, поэтому мы должны стремиться к 100-процентному охвату населения медицинскими обследованиями. Люди должны привыкнуть каждый год проверять состояние своего здоровья. Необходимо создать такие условия, чтобы это можно было сделать просто, быстро и без длинных очередей. В этой работе нужно привлекать глав, крупных работодателей", - прокомментировал губернатор.

https://ria.ru/20220603/biznes-1792856859.html

https://ria.ru/20220504/pitanie-1786736212.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, амурская область