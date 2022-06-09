https://ria.ru/20220609/press-konf-1794189161.html
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.06.2022
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Армении Арарат Мирзоян проводят пресс-конференцию в Ереване. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:22
2022-06-09T11:22
2022-06-09T11:48
сергей лавров
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Армении Арарат Мирзоян проводят пресс-конференцию в Ереване.
армения
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лавров и глава МИД Армении проводят пресс-конференцию
LIVE: Лавров и глава МИД Армении проводят пресс-конференцию
2022-06-09T11:22
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PT46M59S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Армении Арарат Мирзоян проводят пресс-конференцию в Ереване.
2022-06-09T11:22
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PT46M59S
11:22 09.06.2022 (обновлено: 11:48 09.06.2022)
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Армении Арарат Мирзоян проводят пресс-конференцию в Ереване.