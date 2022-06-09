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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.06.2022

Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция

Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Армении Арарат Мирзоян проводят пресс-конференцию в Ереване. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:22

2022-06-09T11:22

2022-06-09T11:48

сергей лавров

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Армении Арарат Мирзоян проводят пресс-конференцию в Ереване.

армения

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

сергей лавров, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео