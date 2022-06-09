https://ria.ru/20220609/premiya-1794202713.html

Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма

Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма - РИА Новости, 09.06.2022

Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма

Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам за создание основ национальной программы по профилактике... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:55

2022-06-09T11:55

2022-06-09T13:12

наука

наука

россия

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777726985_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_bda130ce34769b8a2ffc26b2a4f691cd.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам за создание основ национальной программы по профилактике смертности от разных причин, в том числе от алкоголизма.Имена лауреатов, удостоенных премии в соответствии с указом президента России, огласил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий в четверг на пресс-конференции в Москве.Согласно указу, премию получили медики - Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены награды за разработку и внедрение технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма, и легших в основу соответствующей госпрограммы.Заридзе заведует отделом эпидемиологии опухолей Центра координации онкологической помощи НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, Стилиди возглавляет НМИЦ онкологии имени Блохина, а Румянцев является научным руководителем НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.Заридзе, Стилиди и Румянцев организовали и провели серию крупнейших исследований, направленных на обоснование курения и употребления алкоголя как значимых факторов смертности, пояснил ректор МГУ."Сотни и тысяч исследований на клеточном уровне... Полученные результаты легли в основу концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем, в результате чего за последние годы фактически смертность от алкоголизма в России снизилась более чем в два раза - с тысячи человек до 450 человек на 100 тысяч населения. Это сохранило жизнь 3,5 миллионам людей", - подчеркнул Садовничий.По традиции, вручение Госпремий проходит в Кремле в День России 12 июня.

https://ria.ru/20220609/gospremiya-1794209283.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

наука, россия, мгу имени м. в. ломоносова