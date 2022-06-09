https://ria.ru/20220609/premiya-1794202713.html
Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма
Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма - РИА Новости, 09.06.2022
Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма
Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам за создание основ национальной программы по профилактике... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:55
2022-06-09T11:55
2022-06-09T13:12
наука
наука
россия
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам за создание основ национальной программы по профилактике смертности от разных причин, в том числе от алкоголизма.Имена лауреатов, удостоенных премии в соответствии с указом президента России, огласил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий в четверг на пресс-конференции в Москве.Согласно указу, премию получили медики - Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены награды за разработку и внедрение технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма, и легших в основу соответствующей госпрограммы.Заридзе заведует отделом эпидемиологии опухолей Центра координации онкологической помощи НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, Стилиди возглавляет НМИЦ онкологии имени Блохина, а Румянцев является научным руководителем НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.Заридзе, Стилиди и Румянцев организовали и провели серию крупнейших исследований, направленных на обоснование курения и употребления алкоголя как значимых факторов смертности, пояснил ректор МГУ."Сотни и тысяч исследований на клеточном уровне... Полученные результаты легли в основу концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем, в результате чего за последние годы фактически смертность от алкоголизма в России снизилась более чем в два раза - с тысячи человек до 450 человек на 100 тысяч населения. Это сохранило жизнь 3,5 миллионам людей", - подчеркнул Садовничий.По традиции, вручение Госпремий проходит в Кремле в День России 12 июня.
https://ria.ru/20220609/gospremiya-1794209283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука, россия, мгу имени м. в. ломоносова
11:55 09.06.2022 (обновлено: 13:12 09.06.2022)
Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма
Госпремию по науке присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия России по науке и технологиям за 2021 год присуждена российским специалистам за создание основ национальной программы по профилактике смертности от разных причин, в том числе от алкоголизма.
Имена лауреатов, удостоенных премии в соответствии с указом президента России
, огласил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий
в четверг на пресс-конференции в Москве
.
Согласно указу, премию получили медики - Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены награды за разработку и внедрение технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, в том числе от алкоголизма, и легших в основу соответствующей госпрограммы.
Заридзе заведует отделом эпидемиологии опухолей Центра координации онкологической помощи НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, Стилиди возглавляет НМИЦ онкологии имени Блохина, а Румянцев является научным руководителем НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.
Заридзе, Стилиди и Румянцев организовали и провели серию крупнейших исследований, направленных на обоснование курения и употребления алкоголя как значимых факторов смертности, пояснил ректор МГУ.
"Сотни и тысяч исследований на клеточном уровне... Полученные результаты легли в основу концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем, в результате чего за последние годы фактически смертность от алкоголизма в России снизилась более чем в два раза - с тысячи человек до 450 человек на 100 тысяч населения. Это сохранило жизнь 3,5 миллионам людей", - подчеркнул Садовничий.
По традиции, вручение Госпремий проходит в Кремле в День России 12 июня.