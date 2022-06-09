https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html

Водителям, попавшимся пьяными и без прав, усложнят сдачу экзамена в ГИБДД

Водителям, попавшимся пьяными и без прав, усложнят сдачу экзамена в ГИБДД - РИА Новости, 09.06.2022

Водителям, попавшимся пьяными и без прав, усложнят сдачу экзамена в ГИБДД

Законопроект правительства "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", внесенный в Госдуму, устанавливает... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:18

2022-06-09T21:18

2022-06-09T21:34

авто

общество

россия

водительские права

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект правительства "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", внесенный в Госдуму, устанавливает запрет на получение водительских прав ряду лиц, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, документ доступен в базе данных Госдумы.Инициативой предлагается дополнить статью 26 Федерального закона о безопасности дорожного движения пунктом 6.Новая норма устанавливает запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.Речь идет о части 3 статьи 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).Кроме того, говорится о части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение), либо части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен).Также сообщается о запрете на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и (или) выдаче водительских удостоверений до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию."Ввиду того, что уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством назначается равным образом как в отношении лиц, которые имеют право управления транспортным средством, так и лиц, не имеющих соответствующего права, законопроектом устанавливается также запрет на получение права на управление транспортными средствами для лиц, не имеющих права управления, которым в установленном порядке назначено уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством", - пишут авторы законопроекта.

https://ria.ru/20220609/prava-1794410271.html

https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, общество, россия, водительские права