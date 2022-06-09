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В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев - РИА Новости, 09.06.2022
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В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев
В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев - РИА Новости, 09.06.2022
В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев
В ГД кабмином внесен проект о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:47
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авто
общество
россия
водительские права
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В ГД кабмином внесен проект о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или паспорта РФ, а также о допуске к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортом других категорий, документ доступен в думской базе данных.Как показывает практика, лица, получившие гражданство России или вид на жительство, управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств."В этой связи, законопроектом предусмотрены изменения, являющиеся наиболее оптимальным решением данной проблемы. Так, законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Также в этом проекте говорится о высоком уровне ДТП, происходящих с общественным транспортом, которым управляют водители из других стран."В целях повышения уровня подготовленности водителей к управлению транспортными средствами законопроектом предусматривается осуществление допуска водителей к управлению транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1" только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий. Указанные нововведения не будут распространяться на лиц, прошедших соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html
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авто, общество, россия, водительские права
20:47 09.06.2022 (обновлено: 21:19 09.06.2022)
 
В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев

Водительские права иностранцев обнулят через полгода после получения российского паспорта

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В ГД кабмином внесен проект о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или паспорта РФ, а также о допуске к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортом других категорий, документ доступен в думской базе данных.
Как показывает практика, лица, получившие гражданство России или вид на жительство, управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
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"В этой связи, законопроектом предусмотрены изменения, являющиеся наиболее оптимальным решением данной проблемы. Так, законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Также в этом проекте говорится о высоком уровне ДТП, происходящих с общественным транспортом, которым управляют водители из других стран.
"В целях повышения уровня подготовленности водителей к управлению транспортными средствами законопроектом предусматривается осуществление допуска водителей к управлению транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1" только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий. Указанные нововведения не будут распространяться на лиц, прошедших соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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