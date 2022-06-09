20:47 09.06.2022 (обновлено: 21:19 09.06.2022)
В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев
Водительские права иностранцев обнулят через полгода после получения российского паспорта
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В ГД кабмином внесен проект о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или паспорта РФ, а также о допуске к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортом других категорий, документ доступен в думской базе данных.
Как показывает практика, лица, получившие гражданство России или вид на жительство, управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
"В этой связи, законопроектом предусмотрены изменения, являющиеся наиболее оптимальным решением данной проблемы. Так, законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Также в этом проекте говорится о высоком уровне ДТП, происходящих с общественным транспортом, которым управляют водители из других стран.
"В целях повышения уровня подготовленности водителей к управлению транспортными средствами законопроектом предусматривается осуществление допуска водителей к управлению транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1" только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий. Указанные нововведения не будут распространяться на лиц, прошедших соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу", - сообщается в пояснительной записке к проекту.