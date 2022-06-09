https://ria.ru/20220609/prava-1794410271.html

В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев

В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев - РИА Новости, 09.06.2022

В России ограничат срок действия водительских прав иностранцев

В ГД кабмином внесен проект о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:47

2022-06-09T20:47

2022-06-09T21:19

авто

общество

россия

водительские права

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В ГД кабмином внесен проект о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или паспорта РФ, а также о допуске к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортом других категорий, документ доступен в думской базе данных.Как показывает практика, лица, получившие гражданство России или вид на жительство, управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств."В этой связи, законопроектом предусмотрены изменения, являющиеся наиболее оптимальным решением данной проблемы. Так, законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Также в этом проекте говорится о высоком уровне ДТП, происходящих с общественным транспортом, которым управляют водители из других стран."В целях повышения уровня подготовленности водителей к управлению транспортными средствами законопроектом предусматривается осуществление допуска водителей к управлению транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1" только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий. Указанные нововведения не будут распространяться на лиц, прошедших соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, общество, россия, водительские права