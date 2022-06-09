https://ria.ru/20220609/prava-1794226540.html
ПАЗСР поддержала вологодские инициативы по расширению прав детей-сирот
ПАЗСР поддержала вологодские инициативы по расширению прав детей-сирот - РИА Новости, 09.06.2022
ПАЗСР поддержала вологодские инициативы по расширению прав детей-сирот
Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы вологодских депутатов по внедрению жилищных сертификатов для детей-сирот и предоставлению приемным детям права РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:46
2022-06-09T12:46
2022-06-09T12:46
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
жилье
общество
дети
россия
сироты
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ВОЛОГДА, 9 июн – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы вологодских депутатов по внедрению жилищных сертификатов для детей-сирот и предоставлению приемным детям права на зачисление в одну школу, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующее обращение и поправки в федеральное законодательство представили депутаты Законодательного Собрания Вологодской области представили на 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в Нарьян-Маре.По его словам, основные проблемы освоения средств – длительность процедуры закупок, введение с 1 января 2019 года 25% порога по количеству квартир для сирот в одном доме, снижение возможностей строительного рынка в связи с введением эскроу-счетов. Кроме того, некоторые застройщики отказываются от участия в конкурсных процедурах по строительству жилья для детей-сирот. Также среди проблем - отсутствие на вторичном рынке достаточного количества благоустроенных квартир, отвечающих необходимым требованиям и невозможность покупки для сирот квартир-студий.По данным Луценко, в настоящее время в России в списках на получение жилья находится около 300 тысяч детей-сирот, в Вологодской области по состоянию на 1 января - 2788 человек."Мы считаем, что жилищные сертификаты, их единообразное применение и требования смогут частично решить проблему, и станут дополнительным механизмом защиты прав детей-сирот по всей стране", - добавил Луценко.Также депутаты Вологодской области предложили узаконить право детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение.Инициативы вологодской делегации были поддержаны участниками Конференции ПАСЗР, в ближайшее время документы будут направлены на федеральный уровень, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220608/konferentsiya-1794088424.html
https://ria.ru/20220525/kompensatsiya-1790606261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, жилье, общество, дети, россия, сироты
ВОЛОГДА, 9 июн – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы вологодских депутатов по внедрению жилищных сертификатов для детей-сирот и предоставлению приемным детям права на зачисление в одну школу, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующее обращение и поправки в федеральное законодательство представили депутаты Законодательного Собрания Вологодской области
представили на 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
, которая прошла в Нарьян-Маре
.
"Мы предлагаем распространить на всю страну практику предоставления жилищных сертификатов, которая используется в некоторых регионах, в том числе, и в Вологодской области. По сути, это именные документы, дающие право на единовременную выплату из бюджета для покупки квартиры. Дело в том, что сегодня существует ряд объективных причин, которые препятствуют оперативному пополнению специализированного жилого фонда", - приводятся в сообщении слова председателя ПАСЗР, спикера Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко
.
По его словам, основные проблемы освоения средств – длительность процедуры закупок, введение с 1 января 2019 года 25% порога по количеству квартир для сирот в одном доме, снижение возможностей строительного рынка в связи с введением эскроу-счетов. Кроме того, некоторые застройщики отказываются от участия в конкурсных процедурах по строительству жилья для детей-сирот. Также среди проблем - отсутствие на вторичном рынке достаточного количества благоустроенных квартир, отвечающих необходимым требованиям и невозможность покупки для сирот квартир-студий.
По данным Луценко, в настоящее время в России в списках на получение жилья находится около 300 тысяч детей-сирот, в Вологодской области по состоянию на 1 января - 2788 человек.
"Мы считаем, что жилищные сертификаты, их единообразное применение и требования смогут частично решить проблему, и станут дополнительным механизмом защиты прав детей-сирот по всей стране", - добавил Луценко.
Также депутаты Вологодской области предложили узаконить право детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение.
"Сейчас право на приоритетное зачисление имеют только полнородные и неполнородные брат или сестра. А родителям или опекунам приемных детей приходится зачастую возить их в разные учебные заведения. Это неудобно, занимает время, возникают сложности на работе и в быту. Тем более, если это не два, а три, пять или более детей", - пояснил Луценко.
Инициативы вологодской делегации были поддержаны участниками Конференции ПАСЗР, в ближайшее время документы будут направлены на федеральный уровень, добавили в пресс-службе.