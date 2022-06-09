https://ria.ru/20220609/prava-1794226540.html

ПАЗСР поддержала вологодские инициативы по расширению прав детей-сирот

ПАЗСР поддержала вологодские инициативы по расширению прав детей-сирот - РИА Новости, 09.06.2022

ПАЗСР поддержала вологодские инициативы по расширению прав детей-сирот

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы вологодских депутатов по внедрению жилищных сертификатов для детей-сирот и предоставлению приемным детям права РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:46

2022-06-09T12:46

2022-06-09T12:46

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

жилье

общество

дети

россия

сироты

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ВОЛОГДА, 9 июн – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы вологодских депутатов по внедрению жилищных сертификатов для детей-сирот и предоставлению приемным детям права на зачисление в одну школу, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующее обращение и поправки в федеральное законодательство представили депутаты Законодательного Собрания Вологодской области представили на 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в Нарьян-Маре.По его словам, основные проблемы освоения средств – длительность процедуры закупок, введение с 1 января 2019 года 25% порога по количеству квартир для сирот в одном доме, снижение возможностей строительного рынка в связи с введением эскроу-счетов. Кроме того, некоторые застройщики отказываются от участия в конкурсных процедурах по строительству жилья для детей-сирот. Также среди проблем - отсутствие на вторичном рынке достаточного количества благоустроенных квартир, отвечающих необходимым требованиям и невозможность покупки для сирот квартир-студий.По данным Луценко, в настоящее время в России в списках на получение жилья находится около 300 тысяч детей-сирот, в Вологодской области по состоянию на 1 января - 2788 человек."Мы считаем, что жилищные сертификаты, их единообразное применение и требования смогут частично решить проблему, и станут дополнительным механизмом защиты прав детей-сирот по всей стране", - добавил Луценко.Также депутаты Вологодской области предложили узаконить право детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение.Инициативы вологодской делегации были поддержаны участниками Конференции ПАСЗР, в ближайшее время документы будут направлены на федеральный уровень, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220608/konferentsiya-1794088424.html

https://ria.ru/20220525/kompensatsiya-1790606261.html

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, жилье, общество, дети, россия, сироты