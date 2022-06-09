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На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/porty-1794305043.html
На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме
На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме - РИА Новости, 09.06.2022
На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме
Разминирование украинских портов для вывоза продовольствия может занять около месяца, считает бывший министр обороны Италии, экс-начальник главного штаба... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:41
2022-06-09T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
италия
россия
украина
черное море
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 9 июн – РИА Новости. Разминирование украинских портов для вывоза продовольствия может занять около месяца, считает бывший министр обороны Италии, экс-начальник главного штаба вооруженных сил страны Джампьеро Ди Паола."Это зависит от того, сколько подразделений и сил турки захотят выделить для разминирования: это долгая, медленная и методичная операция, она зависит еще и от площади соответствующего участка моря. Я бы сказал, около месяца", - сказал адмирал в отставке газете il Messaggero.Ди Паола отметил, что торговые суда на выходе из черноморских портов могут сопровождаться турецкими кораблями, и в случае, если это будет приемлемо для украинской стороны, вместе с российскими. Контроль груза могут при этом производить в Стамбуле, отметил бывший министр.Перевозка зерна через Черное море "не только возможна, "но и удобна для всех сторон: и украинцев, и россиян, и турок как посредников и поручителей", убежден Ди Паола. "Украинцы увидят, что порт Одессы разблокирован и экспортирует их зерно, основной экономический ресурс страны. Россияне могли бы сказать, что они в этой ситуации не оказались плохими, потому что они показали бы, что их волнует мировой голод, особенно перед африканцами. И Турция тоже была бы победителем, как "хозяйка" Черного моря. Кроме того, у нас была бы первый сигнал о договоренности между противниками", - сказал адмирал.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220608/porty-1793943205.html
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в мире, италия, россия, украина, черное море, ситуация в днр и лнр
15:41 09.06.2022
 
На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме

Экс-начальник штаба ВС Италии Ди Паола: на разблокирование портов Украины может уйти месяц

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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РИМ, 9 июн – РИА Новости. Разминирование украинских портов для вывоза продовольствия может занять около месяца, считает бывший министр обороны Италии, экс-начальник главного штаба вооруженных сил страны Джампьеро Ди Паола.
"Это зависит от того, сколько подразделений и сил турки захотят выделить для разминирования: это долгая, медленная и методичная операция, она зависит еще и от площади соответствующего участка моря. Я бы сказал, около месяца", - сказал адмирал в отставке газете il Messaggero.
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Ди Паола отметил, что торговые суда на выходе из черноморских портов могут сопровождаться турецкими кораблями, и в случае, если это будет приемлемо для украинской стороны, вместе с российскими. Контроль груза могут при этом производить в Стамбуле, отметил бывший министр.
Перевозка зерна через Черное море "не только возможна, "но и удобна для всех сторон: и украинцев, и россиян, и турок как посредников и поручителей", убежден Ди Паола. "Украинцы увидят, что порт Одессы разблокирован и экспортирует их зерно, основной экономический ресурс страны. Россияне могли бы сказать, что они в этой ситуации не оказались плохими, потому что они показали бы, что их волнует мировой голод, особенно перед африканцами. И Турция тоже была бы победителем, как "хозяйка" Черного моря. Кроме того, у нас была бы первый сигнал о договоренности между противниками", - сказал адмирал.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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