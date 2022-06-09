На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме
Экс-начальник штаба ВС Италии Ди Паола: на разблокирование портов Украины может уйти месяц
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
РИМ, 9 июн – РИА Новости. Разминирование украинских портов для вывоза продовольствия может занять около месяца, считает бывший министр обороны Италии, экс-начальник главного штаба вооруженных сил страны Джампьеро Ди Паола.
"Это зависит от того, сколько подразделений и сил турки захотят выделить для разминирования: это долгая, медленная и методичная операция, она зависит еще и от площади соответствующего участка моря. Я бы сказал, около месяца", - сказал адмирал в отставке газете il Messaggero.
Ди Паола отметил, что торговые суда на выходе из черноморских портов могут сопровождаться турецкими кораблями, и в случае, если это будет приемлемо для украинской стороны, вместе с российскими. Контроль груза могут при этом производить в Стамбуле, отметил бывший министр.
Перевозка зерна через Черное море "не только возможна, "но и удобна для всех сторон: и украинцев, и россиян, и турок как посредников и поручителей", убежден Ди Паола. "Украинцы увидят, что порт Одессы разблокирован и экспортирует их зерно, основной экономический ресурс страны. Россияне могли бы сказать, что они в этой ситуации не оказались плохими, потому что они показали бы, что их волнует мировой голод, особенно перед африканцами. И Турция тоже была бы победителем, как "хозяйка" Черного моря. Кроме того, у нас была бы первый сигнал о договоренности между противниками", - сказал адмирал.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.