https://ria.ru/20220609/porty-1794305043.html

На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме

На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме - РИА Новости, 09.06.2022

На разблокирование украинских портов может уйти месяц, считают в Риме

Разминирование украинских портов для вывоза продовольствия может занять около месяца, считает бывший министр обороны Италии, экс-начальник главного штаба... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:41

2022-06-09T15:41

2022-06-09T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

италия

россия

украина

черное море

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 9 июн – РИА Новости. Разминирование украинских портов для вывоза продовольствия может занять около месяца, считает бывший министр обороны Италии, экс-начальник главного штаба вооруженных сил страны Джампьеро Ди Паола."Это зависит от того, сколько подразделений и сил турки захотят выделить для разминирования: это долгая, медленная и методичная операция, она зависит еще и от площади соответствующего участка моря. Я бы сказал, около месяца", - сказал адмирал в отставке газете il Messaggero.Ди Паола отметил, что торговые суда на выходе из черноморских портов могут сопровождаться турецкими кораблями, и в случае, если это будет приемлемо для украинской стороны, вместе с российскими. Контроль груза могут при этом производить в Стамбуле, отметил бывший министр.Перевозка зерна через Черное море "не только возможна, "но и удобна для всех сторон: и украинцев, и россиян, и турок как посредников и поручителей", убежден Ди Паола. "Украинцы увидят, что порт Одессы разблокирован и экспортирует их зерно, основной экономический ресурс страны. Россияне могли бы сказать, что они в этой ситуации не оказались плохими, потому что они показали бы, что их волнует мировой голод, особенно перед африканцами. И Турция тоже была бы победителем, как "хозяйка" Черного моря. Кроме того, у нас была бы первый сигнал о договоренности между противниками", - сказал адмирал.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220608/porty-1793943205.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

италия

россия

украина

черное море

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, россия, украина, черное море, ситуация в днр и лнр