https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html

Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде

Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде - РИА Новости, 09.06.2022

Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде

Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появился на стене дома в центре Волгограда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:01

2022-06-09T14:01

2022-06-09T14:18

специальная военная операция на украине

общество

андрей бочаров

волгоград

волгоградская область

россия

ситуация в днр и лнр

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ВОЛГОГРАД, 9 июня - РИА Новости. Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появился на стене дома в центре Волгограда, передает корреспондент РИА Новости.Военнослужащий из Волгограда 30-летний Денис Зорин служил в 247-м десантно-штурмовом полку и погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания. В апреле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил его матери звезду Героя России.Портрет Зорина появился на торце дома по улице Коммунистическая в центре Волгограда. Он изображен в парадной форме с орденами на фоне российского флага.В левом углу картины еще остались незавершенные элементы, дом огорожен сигнальной лентой.

https://ria.ru/20220609/graffiti-1794188041.html

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общество, андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, россия, ситуация в днр и лнр