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Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html
Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде
Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде - РИА Новости, 09.06.2022
Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде
Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появился на стене дома в центре Волгограда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:01
2022-06-09T14:18
специальная военная операция на украине
общество
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
россия
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 9 июня - РИА Новости. Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появился на стене дома в центре Волгограда, передает корреспондент РИА Новости.Военнослужащий из Волгограда 30-летний Денис Зорин служил в 247-м десантно-штурмовом полку и погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания. В апреле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил его матери звезду Героя России.Портрет Зорина появился на торце дома по улице Коммунистическая в центре Волгограда. Он изображен в парадной форме с орденами на фоне российского флага.В левом углу картины еще остались незавершенные элементы, дом огорожен сигнальной лентой.
https://ria.ru/20220609/graffiti-1794188041.html
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общество, андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, россия, ситуация в днр и лнр
14:01 09.06.2022 (обновлено: 14:18 09.06.2022)
 
Портрет погибшего в спецоперации Героя России появился на доме в Волгограде

Портрет погибшего в Донбассе Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПортрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине
Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 июня - РИА Новости. Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появился на стене дома в центре Волгограда, передает корреспондент РИА Новости.
Военнослужащий из Волгограда 30-летний Денис Зорин служил в 247-м десантно-штурмовом полку и погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания. В апреле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил его матери звезду Героя России.
Портрет Зорина появился на торце дома по улице Коммунистическая в центре Волгограда. Он изображен в парадной форме с орденами на фоне российского флага.
В левом углу картины еще остались незавершенные элементы, дом огорожен сигнальной лентой.
Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
13:50Специальная военная операция на Украине
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей БочаровВолгоградВолгоградская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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