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Гладков назвал помощь семьям с детьми главной задачей белгородских властей
Гладков назвал помощь семьям с детьми главной задачей белгородских властей - РИА Новости, 09.06.2022
Гладков назвал помощь семьям с детьми главной задачей белгородских властей
Одной из наиболее важных задач властей Белгородской области является поддержка семей с детьми, в том числе помощь при рождении ребенка и в случае выявления... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:03
2022-06-09T13:03
2022-06-09T13:03
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
россия
семья
дети
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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Одной из наиболее важных задач властей Белгородской области является поддержка семей с детьми, в том числе помощь при рождении ребенка и в случае выявления тяжелых заболеваний, а также решение жилищных проблем, отметил губернатор Вячеслав Гладков, представляя отчет об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.По словам главы региона, субсидии на улучшение жилищных условий в 2021 году получили 712 семей на общую сумму в 60,6 миллиона рублей. В 2022 году на эти цели будет выделено 66 миллионов, а свои жилищные условия улучшат до 800 семей.Губернатор также подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется здоровому детству. В 2021 году впервые были выделены средства на приобретение расходных материалов для систем мониторинга уровня сахара в крови детей-диабетиков. Тогда ими были обеспечены 552 ребёнка. В 2022 году материалами для систем мониторинга будут обеспечены более 600 детей.С 2022 года введена ежемесячная выплата для детей, страдающих фенилкетонурией. Улучшено лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями. В 2021-м и 2022 году закуплено 752 единицы оборудования для медучреждений."Мы не только ремонтируем учреждения здравоохранения и закупаем необходимое оборудование, но и активно развиваем систему подбора кадров. Стены и инструменты ничего не значат без квалифицированных специалистов", — подчеркнул Гладков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия, семья, дети
Гладков назвал помощь семьям с детьми главной задачей белгородских властей
Губернатор Гладков назвал помощь семьям с детьми важнейшей задачей белгородских властей
БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Одной из наиболее важных задач властей Белгородской области является поддержка семей с детьми, в том числе помощь при рождении ребенка и в случае выявления тяжелых заболеваний, а также решение жилищных проблем, отметил губернатор Вячеслав Гладков, представляя отчет об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.
"Главный принцип нашей работы — в центре внимания всегда должен быть человек", - подчеркнул Гладков, говоря о помощи семьям с детьми. Он отметил, что в 2022 году семье при рождении ребёнка из регионального бюджета дополнительно выделяется 82,2 тысячи рублей. По сравнению с 2020 годом эта сумма была проиндексирована на 20%.
По словам главы региона, субсидии на улучшение жилищных условий в 2021 году получили 712 семей на общую сумму в 60,6 миллиона рублей. В 2022 году на эти цели будет выделено 66 миллионов, а свои жилищные условия улучшат до 800 семей.
Губернатор также подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется здоровому детству. В 2021 году впервые были выделены средства на приобретение расходных материалов для систем мониторинга уровня сахара в крови детей-диабетиков. Тогда ими были обеспечены 552 ребёнка. В 2022 году материалами для систем мониторинга будут обеспечены более 600 детей.
С 2022 года введена ежемесячная выплата для детей, страдающих фенилкетонурией. Улучшено лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями. В 2021-м и 2022 году закуплено 752 единицы оборудования для медучреждений.
"Мы не только ремонтируем учреждения здравоохранения и закупаем необходимое оборудование, но и активно развиваем систему подбора кадров. Стены и инструменты ничего не значат без квалифицированных специалистов", — подчеркнул Гладков.