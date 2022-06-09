https://ria.ru/20220609/polsha-1794136875.html

Поляки отказали украинцам в пособиях

Поляки отказали украинцам в пособиях - РИА Новости, 09.06.2022

Поляки отказали украинцам в пособиях

Большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий, сообщает издание... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T04:51

2022-06-09T04:51

2022-06-09T10:53

в мире

польша

украина

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794029828_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_802e4992f3de2cd6501acf7ac52ba57c.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.Как отмечает издание, поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину и в дальнейшем. "Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи (перебравшимся в Польшу. — Прим. ред.), в этом плане наша благосклонность резко падает…" — пишет Rzeczpospolita.Так, согласно результатам опроса Варшавского университета, в среднем только каждый седьмой поляк готов согласиться с тем, чтобы украинцы могли получать такие же семейные и социальные пособия, как и они сами."Сегодня 81 процент опрошенных Варшавским университетом заявляет, что дает свое согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64 процента не станут возражать, если их ребенок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем. Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться?" — задается вопросом издание.Как заявил Rzeczpospolita социолог Марчин Дума, несмотря на изменение отношения поляков к украинцам за последние несколько лет, на данный момент позитивный настрой вовсе не так очевиден и повсеместен."Мы слышим: тут инфляция, высокие цены, все в проигрыше, а они приезжают и могут не работать, а лишь получать льготы", — объясняет эксперт. По его словам, дорогие автомобили украинцев, бесплатный транспорт, размещение в отелях и пансионатах — это все "колет глаза" полякам.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыло более 3,7 миллиона беженцев с Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остается в республике. Глава государства Анджей Дуда заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.

https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, анджей дуда