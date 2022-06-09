Рейтинг@Mail.ru
Поляки отказали украинцам в пособиях - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/polsha-1794136875.html
Поляки отказали украинцам в пособиях
Поляки отказали украинцам в пособиях - РИА Новости, 09.06.2022
Поляки отказали украинцам в пособиях
Большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий, сообщает издание... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T04:51
2022-06-09T10:53
в мире
польша
украина
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794029828_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_802e4992f3de2cd6501acf7ac52ba57c.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.Как отмечает издание, поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину и в дальнейшем. "Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи (перебравшимся в Польшу. — Прим. ред.), в этом плане наша благосклонность резко падает…" — пишет Rzeczpospolita.Так, согласно результатам опроса Варшавского университета, в среднем только каждый седьмой поляк готов согласиться с тем, чтобы украинцы могли получать такие же семейные и социальные пособия, как и они сами."Сегодня 81 процент опрошенных Варшавским университетом заявляет, что дает свое согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64 процента не станут возражать, если их ребенок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем. Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться?" — задается вопросом издание.Как заявил Rzeczpospolita социолог Марчин Дума, несмотря на изменение отношения поляков к украинцам за последние несколько лет, на данный момент позитивный настрой вовсе не так очевиден и повсеместен."Мы слышим: тут инфляция, высокие цены, все в проигрыше, а они приезжают и могут не работать, а лишь получать льготы", — объясняет эксперт. По его словам, дорогие автомобили украинцев, бесплатный транспорт, размещение в отелях и пансионатах — это все "колет глаза" полякам.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыло более 3,7 миллиона беженцев с Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остается в республике. Глава государства Анджей Дуда заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.
https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html
https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794029828_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_0cc60cf645e44d479af2cc1e45ef5728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, анджей дуда
04:51 09.06.2022 (обновлено: 10:53 09.06.2022)
 
Поляки отказали украинцам в пособиях

Rzeczpospolita: жители Польши не поддерживают предоставление украинцам пособий

© AFP 2022 / Christophe ArchambaultБеженцы на границе Украины и Польши
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Christophe Archambault
Беженцы на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.
Как отмечает издание, поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину и в дальнейшем. "Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи (перебравшимся в Польшу. — Прим. ред.), в этом плане наша благосклонность резко падает…" — пишет Rzeczpospolita.
Подарочная коробка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 10:11
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
Так, согласно результатам опроса Варшавского университета, в среднем только каждый седьмой поляк готов согласиться с тем, чтобы украинцы могли получать такие же семейные и социальные пособия, как и они сами.
"Сегодня 81 процент опрошенных Варшавским университетом заявляет, что дает свое согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64 процента не станут возражать, если их ребенок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем. Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться?" — задается вопросом издание.
Как заявил Rzeczpospolita социолог Марчин Дума, несмотря на изменение отношения поляков к украинцам за последние несколько лет, на данный момент позитивный настрой вовсе не так очевиден и повсеместен.
"Мы слышим: тут инфляция, высокие цены, все в проигрыше, а они приезжают и могут не работать, а лишь получать льготы", — объясняет эксперт. По его словам, дорогие автомобили украинцев, бесплатный транспорт, размещение в отелях и пансионатах — это все "колет глаза" полякам.
По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыло более 3,7 миллиона беженцев с Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остается в республике. Глава государства Анджей Дуда заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
Пора домой. Европа устала от украинских беженцев
 
В миреПольшаУкраинаАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала