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Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года - РИА Новости, 09.06.2022
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Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года
Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года - РИА Новости, 09.06.2022
Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года
Воздух в Москве в четверг прогрелся почти до +28, что на 6-7 градусов выше нормы, текущий день стал самым жарким с начала года, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:51
2022-06-09T23:51
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг прогрелся почти до +28, что на 6-7 градусов выше нормы, текущий день стал самым жарким с начала года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Девятого июня в Москве воздух прогрелся почти до плюс 28, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что текущий день стал самым жарким с начала года.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
23:51 09.06.2022
 
Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года

Синоптик Тишковец: воздух в Москве в четверг прогрелся до плюс 28, это выше нормы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг прогрелся почти до +28, что на 6-7 градусов выше нормы, текущий день стал самым жарким с начала года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Девятого июня в Москве воздух прогрелся почти до плюс 28, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что текущий день стал самым жарким с начала года.
Люди отдыхают на пляже - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 02:10
Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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