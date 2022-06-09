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Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года
Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года - РИА Новости, 09.06.2022
Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года
Воздух в Москве в четверг прогрелся почти до +28, что на 6-7 градусов выше нормы, текущий день стал самым жарким с начала года, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:51
2022-06-09T23:51
2022-06-09T23:51
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг прогрелся почти до +28, что на 6-7 градусов выше нормы, текущий день стал самым жарким с начала года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Девятого июня в Москве воздух прогрелся почти до плюс 28, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что текущий день стал самым жарким с начала года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года
Синоптик Тишковец: воздух в Москве в четверг прогрелся до плюс 28, это выше нормы