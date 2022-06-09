https://ria.ru/20220609/pogoda-1794435693.html

Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года

Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года - РИА Новости, 09.06.2022

Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года

Воздух в Москве в четверг прогрелся почти до +28, что на 6-7 градусов выше нормы, текущий день стал самым жарким с начала года, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:51

2022-06-09T23:51

2022-06-09T23:51

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг прогрелся почти до +28, что на 6-7 градусов выше нормы, текущий день стал самым жарким с начала года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Девятого июня в Москве воздух прогрелся почти до плюс 28, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что текущий день стал самым жарким с начала года.

https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"