16:44 09.06.2022 (обновлено: 16:47 09.06.2022)
"Почта России" не сможет получить льготы для IT-компаний, заявило Минцифры
Минцифры: вход "Почты России" в реестр IT-компаний не позволит ей претендовать на льготы
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудница раскладывает посылки в отделении "Почты России"
Сотрудница раскладывает посылки в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вход "Почты России" в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, не позволит ей претендовать на льготы для таких компаний, в том числе на льготную ипотеку для работников или налоговые льготы, однако позволит претендовать при определенных условиях на отсрочку от армии для сотрудников, сообщило министерство.
Ранее в четверг "Почта России" сообщила, что вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ. В компании отметили, что "сотрудникам станет доступен ряд льгот". Получить аккредитацию Минцифры могут российские компании, занимающиеся экономической деятельностью, входящей в определенный ведомством перечень.
"Аккредитация не позволит "Почте России" претендовать на льготы для IT-компаний. "Почта России" вошла в список аккредитованных IT-компаний благодаря наличию ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), подтверждающего деятельность в области информационных технологий", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что это позволит IT-специалистам, работающим на "Почте", претендовать на отсрочку от армии, если они при этом отвечают остальным условиям.
"На льготы для IT-компаний (налоговые льготы, льготные кредиты разработчикам, льготную ипотеку для сотрудников и так далее) "Почта России" претендовать не сможет, так как для этого требуется подтверждение Налоговой службы о доли IT-выручки компании в общем объеме поступлений", - добавили в ведомстве.