https://ria.ru/20220609/pochta-1794332051.html

"Почта России" не сможет получить льготы для IT-компаний, заявило Минцифры

"Почта России" не сможет получить льготы для IT-компаний, заявило Минцифры - РИА Новости, 09.06.2022

"Почта России" не сможет получить льготы для IT-компаний, заявило Минцифры

Вход "Почты России" в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, не позволит ей претендовать на льготы для таких компаний, в том числе на льготную ипотеку РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:44

2022-06-09T16:44

2022-06-09T16:47

экономика

россия

почта россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вход "Почты России" в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, не позволит ей претендовать на льготы для таких компаний, в том числе на льготную ипотеку для работников или налоговые льготы, однако позволит претендовать при определенных условиях на отсрочку от армии для сотрудников, сообщило министерство.Ранее в четверг "Почта России" сообщила, что вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ. В компании отметили, что "сотрудникам станет доступен ряд льгот". Получить аккредитацию Минцифры могут российские компании, занимающиеся экономической деятельностью, входящей в определенный ведомством перечень."Аккредитация не позволит "Почте России" претендовать на льготы для IT-компаний. "Почта России" вошла в список аккредитованных IT-компаний благодаря наличию ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), подтверждающего деятельность в области информационных технологий", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что это позволит IT-специалистам, работающим на "Почте", претендовать на отсрочку от армии, если они при этом отвечают остальным условиям."На льготы для IT-компаний (налоговые льготы, льготные кредиты разработчикам, льготную ипотеку для сотрудников и так далее) "Почта России" претендовать не сможет, так как для этого требуется подтверждение Налоговой службы о доли IT-выручки компании в общем объеме поступлений", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220519/pochta-1789569120.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, почта россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)