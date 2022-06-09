https://ria.ru/20220609/pmef-1794178479.html

Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ, заявил Воробьев

Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ, заявил Воробьев - РИА Новости, 09.06.2022

Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ, заявил Воробьев

Московская область представит новые проекты на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал губернатор Андрей Воробьев."Подмосковье будет... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:46

2022-06-09T10:46

2022-06-09T10:46

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская область представит новые проекты на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал губернатор Андрей Воробьев."Подмосковье будет представлять (на ПМЭФ - ред.) и новые проекты, у нас традиционно существует церемония подписания, к ней относятся все так часто скептически – мол, наподписывать все что угодно можно. Мы провели анализ из прошлого года – реализация подписанных соглашений составляет 70%. Высокий уровень, мы считаем. К тому же многие проекты, они соскочили, что называется, в виду различного рода санкций", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что в регионе реализуют самые амбициозные планы как в агропромышленности, IT-индустрии, так и фармакологи, и туризме.

https://ria.ru/20220608/pmef-1794025836.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев