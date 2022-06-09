https://ria.ru/20220609/pmef-1794178479.html
Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ, заявил Воробьев
Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ, заявил Воробьев - РИА Новости, 09.06.2022
Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ, заявил Воробьев
Московская область представит новые проекты на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал губернатор Андрей Воробьев."Подмосковье будет... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:46
2022-06-09T10:46
2022-06-09T10:46
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская область представит новые проекты на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал губернатор Андрей Воробьев."Подмосковье будет представлять (на ПМЭФ - ред.) и новые проекты, у нас традиционно существует церемония подписания, к ней относятся все так часто скептически – мол, наподписывать все что угодно можно. Мы провели анализ из прошлого года – реализация подписанных соглашений составляет 70%. Высокий уровень, мы считаем. К тому же многие проекты, они соскочили, что называется, в виду различного рода санкций", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что в регионе реализуют самые амбициозные планы как в агропромышленности, IT-индустрии, так и фармакологи, и туризме.
https://ria.ru/20220608/pmef-1794025836.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ, заявил Воробьев
Губернатор Воробьев: Подмосковье представит новые проекты на ПМЭФ
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская область представит новые проекты на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
"Подмосковье будет представлять (на ПМЭФ - ред.) и новые проекты, у нас традиционно существует церемония подписания, к ней относятся все так часто скептически – мол, наподписывать все что угодно можно. Мы провели анализ из прошлого года – реализация подписанных соглашений составляет 70%. Высокий уровень, мы считаем. К тому же многие проекты, они соскочили, что называется, в виду различного рода санкций", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что в регионе реализуют самые амбициозные планы как в агропромышленности, IT-индустрии, так и фармакологи, и туризме.