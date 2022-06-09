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Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом

Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом - РИА Новости, 09.06.2022

Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом

Британец Шон Пиннер, воевавший в Донбассе на стороне украинских боевиков, признан террористом у себя на родине, сказал председательствующий по делу в зале суда... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:31

2022-06-09T17:31

2022-06-09T17:34

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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Британец Шон Пиннер, воевавший в Донбассе на стороне украинских боевиков, признан террористом у себя на родине, сказал председательствующий по делу в зале суда во время зачитывания приговора.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Пиннера, еще одного гражданина Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Они могут обжаловать решение в течение месяца."Пиннер Шон, родом из Великобритании, ранее проходил службу в вооруженных силах данного государства. В последнее время Пиннер Шон проживал в городе Мариуполе совместно со своей супругой, гражданкой Украины. Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", - сказал он.

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великобритания

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, донецкая народная республика, украина, донбасс