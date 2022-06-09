https://ria.ru/20220609/pinner-1794350201.html
Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом
Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом - РИА Новости, 09.06.2022
Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом
Британец Шон Пиннер, воевавший в Донбассе на стороне украинских боевиков, признан террористом у себя на родине, сказал председательствующий по делу в зале суда... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:31
2022-06-09T17:31
2022-06-09T17:34
в мире
великобритания
донецкая народная республика
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793824494_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_9190ad1e4594d26ff2dc8d414965888c.jpg
ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Британец Шон Пиннер, воевавший в Донбассе на стороне украинских боевиков, признан террористом у себя на родине, сказал председательствующий по делу в зале суда во время зачитывания приговора.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Пиннера, еще одного гражданина Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Они могут обжаловать решение в течение месяца."Пиннер Шон, родом из Великобритании, ранее проходил службу в вооруженных силах данного государства. В последнее время Пиннер Шон проживал в городе Мариуполе совместно со своей супругой, гражданкой Украины. Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", - сказал он.
https://ria.ru/20220428/podgotovka-1785871199.html
великобритания
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793824494_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_50386c2343050385177c4de2d3497895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, донецкая народная республика, украина, донбасс
17:31 09.06.2022 (обновлено: 17:34 09.06.2022)
Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом
Британец Шон Пиннер, воевавший за Киев в Донбассе, признан на родине террористом