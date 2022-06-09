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Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом - РИА Новости, 09.06.2022
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Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом
Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом - РИА Новости, 09.06.2022
Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом
Британец Шон Пиннер, воевавший в Донбассе на стороне украинских боевиков, признан террористом у себя на родине, сказал председательствующий по делу в зале суда... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:31
2022-06-09T17:34
в мире
великобритания
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Британец Шон Пиннер, воевавший в Донбассе на стороне украинских боевиков, признан террористом у себя на родине, сказал председательствующий по делу в зале суда во время зачитывания приговора.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Пиннера, еще одного гражданина Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Они могут обжаловать решение в течение месяца."Пиннер Шон, родом из Великобритании, ранее проходил службу в вооруженных силах данного государства. В последнее время Пиннер Шон проживал в городе Мариуполе совместно со своей супругой, гражданкой Украины. Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", - сказал он.
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в мире, великобритания, донецкая народная республика, украина, донбасс
17:31 09.06.2022 (обновлено: 17:34 09.06.2022)
 
Воевавший за Киев в Донбассе британец признан на родине террористом

Британец Шон Пиннер, воевавший за Киев в Донбассе, признан на родине террористом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер
Гражданин Великобритании Шон Пиннер - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Гражданин Великобритании Шон Пиннер
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Британец Шон Пиннер, воевавший в Донбассе на стороне украинских боевиков, признан террористом у себя на родине, сказал председательствующий по делу в зале суда во время зачитывания приговора.
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Пиннера, еще одного гражданина Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Они могут обжаловать решение в течение месяца.
"Пиннер Шон, родом из Великобритании, ранее проходил службу в вооруженных силах данного государства. В последнее время Пиннер Шон проживал в городе Мариуполе совместно со своей супругой, гражданкой Украины. Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", - сказал он.
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В миреВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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