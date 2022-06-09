https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html

В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке

В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке - РИА Новости, 09.06.2022

В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке

Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:38

2022-06-09T09:38

2022-06-09T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

ивано-франковск

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.Ранее украинские СМИ сообщили, что местного музыканта в Ивано-Франковске избили за исполнение песен на русском языке."Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - написал Марцинкив на своей странице в соцсети.По его словам, такое решение принял горисполком. Контролировать его выполнение будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

ивано-франковск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ивано-франковск, украина