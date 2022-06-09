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В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке - РИА Новости, 09.06.2022
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https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке - РИА Новости, 09.06.2022
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке
Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:38
2022-06-09T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковск
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.Ранее украинские СМИ сообщили, что местного музыканта в Ивано-Франковске избили за исполнение песен на русском языке."Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - написал Марцинкив на своей странице в соцсети.По его словам, такое решение принял горисполком. Контролировать его выполнение будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, ивано-франковск, украина
09:38 09.06.2022
 
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке

В Ивано-Франковске на западе Украины запретили исполнять песни на русском языке

CC0 / annalika170 / Ивано-Франковск
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC0 / annalika170 /
Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Ранее украинские СМИ сообщили, что местного музыканта в Ивано-Франковске избили за исполнение песен на русском языке.
"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - написал Марцинкив на своей странице в соцсети.
По его словам, такое решение принял горисполком. Контролировать его выполнение будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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