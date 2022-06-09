https://ria.ru/20220609/penza-1794436546.html

Пензенская область использует более 90% сельхозугодий, заявил губернатор

Пензенская область использует более 90% сельхозугодий, заявил губернатор - РИА Новости, 09.06.2022

Пензенская область использует более 90% сельхозугодий, заявил губернатор

Более 90% сельскохозяйственных угодий Пензенской области включены в севооборот, в том числе в прошлом году возвращена в оборот 31 тысяча гектаров, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:59

2022-06-09T23:59

2022-06-09T23:59

пензенская область

экономика

нижнеломовский район

пензенская область

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ПЕНЗА, 9 июн – РИА Новости. Более 90% сельскохозяйственных угодий Пензенской области включены в севооборот, в том числе в прошлом году возвращена в оборот 31 тысяча гектаров, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко."Незасеянными из более чем 3 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения остается только 8%. В прошлом году мы ввели в севооборот 31 тысячу гектаров, и в этом работу продолжаем. Значительные площади возвращаем под пашню в Мокшанском, Шемышейском, Пачелмском, Нижнеломовском районах - порядка 20 тысяч гектаров", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Губернатор в четверг в ходе прямого эфира в соцсетях отметил, что регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по данному показателю.По его словам, предварительно, в текущем году под зерновые задействовано 868 тысяч гектаров, почти 500 тысяч отдано под технические культуры, свыше 20 тысяч гектаров засеяно картофелем.Он отметил, что сев яровых культур завершен, в планах региона произвести не менее 2,5 миллиона тонн зерна, 2,2 миллиона тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн масличных культур, 295 тысяч тонн картофеля и 110 тысяч тонн овощей."Мы сможем загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, животноводство - сбалансированными кормами, а излишки направить на экспорт", - пояснил Мельниченко.Другие новости региона читайте здесь>>

https://ria.ru/20220517/prognoz-1789137460.html

https://ria.ru/20220415/ekonomika-1783686125.html

нижнеломовский район

пензенская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нижнеломовский район, пензенская область