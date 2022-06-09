https://ria.ru/20220609/patron-1794395715.html

Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном

Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном - РИА Новости, 09.06.2022

Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном

В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:51

2022-06-09T19:51

2022-06-09T19:51

метро

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что в районе станции обнаружен предмет, похожий на гранату. В столичном дептрансе заявили, что станция "Парк Победы" московского метро работает в штатном режиме, пассажирам ничего не угрожает."Работы завершили: обнаружен пиротехнический патрон большого размера. Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220506/snaryad-1787223979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

метро, происшествия, россия, москва