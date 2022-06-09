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Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном - РИА Новости, 09.06.2022
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Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном
Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном - РИА Новости, 09.06.2022
Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном
В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:51
2022-06-09T19:51
метро
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что в районе станции обнаружен предмет, похожий на гранату. В столичном дептрансе заявили, что станция "Парк Победы" московского метро работает в штатном режиме, пассажирам ничего не угрожает."Работы завершили: обнаружен пиротехнический патрон большого размера. Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.
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метро, происшествия, россия, москва
19:51 09.06.2022
 
Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном

Найденный у станции метро "Парк Победы" в Москве предмет оказался пиротехническим патроном

© Евгений БиятовПарк Победы на Поклонной горе в Москве
Парк Победы на Поклонной горе в Москве
© Евгений Биятов
Парк Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что в районе станции обнаружен предмет, похожий на гранату. В столичном дептрансе заявили, что станция "Парк Победы" московского метро работает в штатном режиме, пассажирам ничего не угрожает.
"Работы завершили: обнаружен пиротехнический патрон большого размера. Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.
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