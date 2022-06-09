https://ria.ru/20220609/patron-1794395715.html
Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном
Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном - РИА Новости, 09.06.2022
Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном
В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:51
2022-06-09T19:51
2022-06-09T19:51
метро
происшествия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744561493_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_27c33e18bb9cea6cd2969364aac09e13.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что в районе станции обнаружен предмет, похожий на гранату. В столичном дептрансе заявили, что станция "Парк Победы" московского метро работает в штатном режиме, пассажирам ничего не угрожает."Работы завершили: обнаружен пиротехнический патрон большого размера. Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220506/snaryad-1787223979.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744561493_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_1477cbf96282f56b90181699c84da5c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метро, происшествия, россия, москва
Найденный у станции "Парк Победы" предмет оказался пиротехническим патроном
Найденный у станции метро "Парк Победы" в Москве предмет оказался пиротехническим патроном
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В районе станции метро "Парк Победы" в Москве обнаружен пиротехнический патрон, опасности он не представляет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что в районе станции обнаружен предмет, похожий на гранату. В столичном дептрансе заявили, что станция "Парк Победы" московского метро работает в штатном режиме, пассажирам ничего не угрожает.
"Работы завершили: обнаружен пиротехнический патрон большого размера. Опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.