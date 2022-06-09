В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске
Жители Запорожской области попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Жители освобождённых территорий Запорожской области просят открыть миграционные службы и паспортные столы в Бердянске, Энергодаре, заявил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
"Люди просят открыть отделения миграционной службы, паспортные столы в других больших населенных пунктах нашего региона — в Бердянске, в Энергодаре, на других территориях, тогда им не придется ездить в Мелитополь для этого", - сказал он изданию "Украина.ру".
По словам Селиванова, "мы уже видим, что количество желающих приобрести российское гражданство — более 60% однозначно, те люди, которые уже пришли, уже обратились". "Я прогнозирую где-то в районе 80% и больше. Потому что самые упоротые украинские нацисты — они либо уже в украинских вооруженных формированиях, либо уехали во Львов или Польшу. Поэтому большинство людей, которые здесь остались, - это люди однозначно пророссийские, либо это люди нейтральные, для которых российский паспорт — это не столько идеологический выбор, сколько вопрос жизненных возможностей", - отметил он.