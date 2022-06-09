https://ria.ru/20220609/pasporta-1794238645.html

В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске

В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске - РИА Новости, 09.06.2022

В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске

Жители освобождённых территорий Запорожской области просят открыть миграционные службы и паспортные столы в Бердянске, Энергодаре, заявил заместитель начальника РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:18

2022-06-09T13:18

2022-06-09T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

бердянск

мелитополь

запорожская область

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Жители освобождённых территорий Запорожской области просят открыть миграционные службы и паспортные столы в Бердянске, Энергодаре, заявил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов."Люди просят открыть отделения миграционной службы, паспортные столы в других больших населенных пунктах нашего региона — в Бердянске, в Энергодаре, на других территориях, тогда им не придется ездить в Мелитополь для этого", - сказал он изданию "Украина.ру".По словам Селиванова, "мы уже видим, что количество желающих приобрести российское гражданство — более 60% однозначно, те люди, которые уже пришли, уже обратились". "Я прогнозирую где-то в районе 80% и больше. Потому что самые упоротые украинские нацисты — они либо уже в украинских вооруженных формированиях, либо уехали во Львов или Польшу. Поэтому большинство людей, которые здесь остались, - это люди однозначно пророссийские, либо это люди нейтральные, для которых российский паспорт — это не столько идеологический выбор, сколько вопрос жизненных возможностей", - отметил он.

https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1793991166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, энергодар, бердянск, мелитополь, запорожская область, россия