Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/pasporta-1794238645.html
В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске
В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске - РИА Новости, 09.06.2022
В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске
Жители освобождённых территорий Запорожской области просят открыть миграционные службы и паспортные столы в Бердянске, Энергодаре, заявил заместитель начальника РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:18
2022-06-09T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
бердянск
мелитополь
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e113b4865e4dcd74e34d911d6a067708.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Жители освобождённых территорий Запорожской области просят открыть миграционные службы и паспортные столы в Бердянске, Энергодаре, заявил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов."Люди просят открыть отделения миграционной службы, паспортные столы в других больших населенных пунктах нашего региона — в Бердянске, в Энергодаре, на других территориях, тогда им не придется ездить в Мелитополь для этого", - сказал он изданию "Украина.ру".По словам Селиванова, "мы уже видим, что количество желающих приобрести российское гражданство — более 60% однозначно, те люди, которые уже пришли, уже обратились". "Я прогнозирую где-то в районе 80% и больше. Потому что самые упоротые украинские нацисты — они либо уже в украинских вооруженных формированиях, либо уехали во Львов или Польшу. Поэтому большинство людей, которые здесь остались, - это люди однозначно пророссийские, либо это люди нейтральные, для которых российский паспорт — это не столько идеологический выбор, сколько вопрос жизненных возможностей", - отметил он.
https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1793991166.html
энергодар
бердянск
мелитополь
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642288_23:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_324ec61bcc162d4e28ba38bed6ebd6f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, бердянск, мелитополь, запорожская область, россия
13:18 09.06.2022
 
В Запорожье попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске

Жители Запорожской области попросили открыть паспортные столы в Энергодаре и Бердянске

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Жители освобождённых территорий Запорожской области просят открыть миграционные службы и паспортные столы в Бердянске, Энергодаре, заявил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
"Люди просят открыть отделения миграционной службы, паспортные столы в других больших населенных пунктах нашего региона — в Бердянске, в Энергодаре, на других территориях, тогда им не придется ездить в Мелитополь для этого", - сказал он изданию "Украина.ру".
По словам Селиванова, "мы уже видим, что количество желающих приобрести российское гражданство — более 60% однозначно, те люди, которые уже пришли, уже обратились". "Я прогнозирую где-то в районе 80% и больше. Потому что самые упоротые украинские нацисты — они либо уже в украинских вооруженных формированиях, либо уехали во Львов или Польшу. Поэтому большинство людей, которые здесь остались, - это люди однозначно пророссийские, либо это люди нейтральные, для которых российский паспорт — это не столько идеологический выбор, сколько вопрос жизненных возможностей", - отметил он.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарБердянскМелитопольЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала