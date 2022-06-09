10:45 09.06.2022 (обновлено: 11:01 09.06.2022)
Воробьев: в Подмосковье забронированы 85% мест в отелях и глэмпингах
Номер отеля. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Подмосковье забронировано 85% мест в отелях и глэмпингах, в этом году регион посетят более 16 миллионов человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Если говорить про отели и глэмпинги… то уже 85% бронь, спрос высокий. И наша задача вместе с теми, кто занимается в сфере туризма, - максимально информировать, сделать удобными сервисы", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что регион активно развивает сферу туризма, на которую есть большой спрос. При этом есть большой запрос на рыбалку и на спортивные мероприятия.
"Раньше чаще всего это был отдых выходного дня. Сейчас мы видим, что и (приезжают на) пять-семь дней… "Пушкинская карта", которая работает в России, у нас тоже очень востребована… Поэтому все эти направления мы стараемся развивать", - добавил губернатор.
"Если говорить про отели и глэмпинги… то уже 85% бронь, спрос высокий. И наша задача вместе с теми, кто занимается в сфере туризма, - максимально информировать, сделать удобными сервисы", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что регион активно развивает сферу туризма, на которую есть большой спрос. При этом есть большой запрос на рыбалку и на спортивные мероприятия.
"Раньше чаще всего это был отдых выходного дня. Сейчас мы видим, что и (приезжают на) пять-семь дней… "Пушкинская карта", которая работает в России, у нас тоже очень востребована… Поэтому все эти направления мы стараемся развивать", - добавил губернатор.
В Подмосковье работают все федеральные программы, в том числе и на летний отдых, уточнил Воробьев. В регионе работают 115 лагерей на 100 тысяч путевок. 25 тысяч льготных путевок выдали многодетным семьям, в том числе на море.
"Мы ожидаем, что в этом году Подмосковье посетят более 16 миллионов человек. Турпоток увеличивается каждый год. И мы делаем так, чтобы к нам хотелось возвращаться", - добавил губернатор в своем Telegram-канале.
"Мы ожидаем, что в этом году Подмосковье посетят более 16 миллионов человек. Турпоток увеличивается каждый год. И мы делаем так, чтобы к нам хотелось возвращаться", - добавил губернатор в своем Telegram-канале.