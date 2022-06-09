https://ria.ru/20220609/oteli-1794178256.html

Воробьев: в Подмосковье забронированы 85% мест в отелях и глэмпингах

Воробьев: в Подмосковье забронированы 85% мест в отелях и глэмпингах - РИА Новости, 09.06.2022

Воробьев: в Подмосковье забронированы 85% мест в отелях и глэмпингах

В Подмосковье забронировано 85% мест в отелях и глэмпингах, в этом году регион посетят более 16 миллионов человек, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:45

2022-06-09T10:45

2022-06-09T11:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

новости - туризм

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Подмосковье забронировано 85% мест в отелях и глэмпингах, в этом году регион посетят более 16 миллионов человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Если говорить про отели и глэмпинги… то уже 85% бронь, спрос высокий. И наша задача вместе с теми, кто занимается в сфере туризма, - максимально информировать, сделать удобными сервисы", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что регион активно развивает сферу туризма, на которую есть большой спрос. При этом есть большой запрос на рыбалку и на спортивные мероприятия."Раньше чаще всего это был отдых выходного дня. Сейчас мы видим, что и (приезжают на) пять-семь дней… "Пушкинская карта", которая работает в России, у нас тоже очень востребована… Поэтому все эти направления мы стараемся развивать", - добавил губернатор.В Подмосковье работают все федеральные программы, в том числе и на летний отдых, уточнил Воробьев. В регионе работают 115 лагерей на 100 тысяч путевок. 25 тысяч льготных путевок выдали многодетным семьям, в том числе на море."Мы ожидаем, что в этом году Подмосковье посетят более 16 миллионов человек. Турпоток увеличивается каждый год. И мы делаем так, чтобы к нам хотелось возвращаться", - добавил губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220609/podmoskove-1794177414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, новости - туризм