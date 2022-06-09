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Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России - РИА Новости, 09.06.2022
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Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России
Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России - РИА Новости, 09.06.2022
Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России
Политика США в отношении антироссийских санкций провалились по нескольким причинам, но главная — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T01:16
2022-06-09T11:47
россия
сша
санкции в отношении россии
в мире
джо байден
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Политика США в отношении антироссийских санкций провалились по нескольким причинам, но главная — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических показателей России, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются, рассказал агентству "Прайм" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.Несмотря на значительный штат аналитиков, Вашингтон опирался на неподкрепленное мнение, что для полного краха России достаточно одного удара извне. Однако США не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия. Россия находится на 11 месте по номинальному объему ВВП в мировом списке, по ВВП ППС — на пятом-шестом месте, что сопоставимо с европейскими экономиками.Российская экономика, в отличие от американской, носит реальный характер. “Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики”, — подытожил Рогулев.
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россия, сша, санкции в отношении россии, в мире, джо байден
01:16 09.06.2022 (обновлено: 11:47 09.06.2022)
 
Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России

Эксперт Рогулев назвал главной ошибкой Байдена недооценку экономических показателей России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Политика США в отношении антироссийских санкций провалились по нескольким причинам, но главная — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических показателей России, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются, рассказал агентству "Прайм" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

"В одном только ЦРУ тысячи аналитиков, в других службах — десятки тысяч людей, которым по штату положено сопоставлять, анализировать и оценивать. И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние", — отметил эксперт.

Несмотря на значительный штат аналитиков, Вашингтон опирался на неподкрепленное мнение, что для полного краха России достаточно одного удара извне. Однако США не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия. Россия находится на 11 месте по номинальному объему ВВП в мировом списке, по ВВП ППС — на пятом-шестом месте, что сопоставимо с европейскими экономиками.
Российская экономика, в отличие от американской, носит реальный характер. “Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики”, — подытожил Рогулев.
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