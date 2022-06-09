https://ria.ru/20220609/oshibka-1794130869.html

Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России

Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России - РИА Новости, 09.06.2022

Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России

Политика США в отношении антироссийских санкций провалились по нескольким причинам, но главная — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T01:16

2022-06-09T01:16

2022-06-09T11:47

россия

сша

санкции в отношении россии

в мире

джо байден

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Политика США в отношении антироссийских санкций провалились по нескольким причинам, но главная — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических показателей России, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются, рассказал агентству "Прайм" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.Несмотря на значительный штат аналитиков, Вашингтон опирался на неподкрепленное мнение, что для полного краха России достаточно одного удара извне. Однако США не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия. Россия находится на 11 месте по номинальному объему ВВП в мировом списке, по ВВП ППС — на пятом-шестом месте, что сопоставимо с европейскими экономиками.Российская экономика, в отличие от американской, носит реальный характер. “Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики”, — подытожил Рогулев.

https://ria.ru/20220608/bayden-1794114201.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, сша, санкции в отношении россии, в мире, джо байден