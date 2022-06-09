01:16 09.06.2022 (обновлено: 11:47 09.06.2022)
Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России
Эксперт Рогулев назвал главной ошибкой Байдена недооценку экономических показателей России
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Политика США в отношении антироссийских санкций провалились по нескольким причинам, но главная — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических показателей России, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются, рассказал агентству "Прайм" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.
"В одном только ЦРУ тысячи аналитиков, в других службах — десятки тысяч людей, которым по штату положено сопоставлять, анализировать и оценивать. И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние", — отметил эксперт.
Несмотря на значительный штат аналитиков, Вашингтон опирался на неподкрепленное мнение, что для полного краха России достаточно одного удара извне. Однако США не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия. Россия находится на 11 месте по номинальному объему ВВП в мировом списке, по ВВП ППС — на пятом-шестом месте, что сопоставимо с европейскими экономиками.
Российская экономика, в отличие от американской, носит реальный характер. “Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики”, — подытожил Рогулев.
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