https://ria.ru/20220609/opros-1794337479.html
Американцы экономят и ждут дальнейшего роста цен, показал опрос
Американцы экономят и ждут дальнейшего роста цен, показал опрос - РИА Новости, 09.06.2022
Американцы экономят и ждут дальнейшего роста цен, показал опрос
Большинство американцев воспринимают инфляцию как финансовый стресс, экономят и ожидают, что в ближайший год ситуация станет хуже, следует из результатов... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:56
2022-06-09T16:56
2022-06-09T16:58
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Большинство американцев воспринимают инфляцию как финансовый стресс, экономят и ожидают, что в ближайший год ситуация станет хуже, следует из результатов опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News. Из 1055 респондентов, опрошенных с 21 апреля по 12 мая, 59% признались, что сократили потребление электричества, 77% - расходы на развлечения и еду вне дома, 59% стали меньше ездить на автомобиле, 87% предпринимают усилия, чтобы купить товар по максимально низкой цене, 27% нашли вторую работу или стали больше работать внеурочно."Сильным финансовым стрессом" назвали растущие цены 37% участников опроса, "слабым финансовым стрессом" - 50%, еще 13% не считают стрессом нынешние показатели инфляции.Усиления инфляция в следующем году ожидают 66% опрошенных, 12% считают, что ситуация не изменится, а 21% надеются на ее улучшение.Финансовое положение своей семьи 57% характеризуют как "достаточное только для поддержания текущих стандартов жизни", о падении достатка говорят 20%, 23% - о его росте. При этом 63% настроены оптимистично относительно финансового положения семьи в следующие 12 месяцев, пессимистов набралось 37%.В росте цен на бензин, который выступает главным инфляционным фактором, 58% винят президента США Джо Байдена, 72% - корпорации, 58% видят следствие коронавирусной пандемии, 69% - "действий России против Украины".Устроители опроса говорят, что выборка респондентов репрезентативна, и оценивают погрешность исследования в четыре процентных пункта.
https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html
https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
16:56 09.06.2022 (обновлено: 16:58 09.06.2022)
Американцы экономят и ждут дальнейшего роста цен, показал опрос
Опрос: американцы считают инфляцию стрессом, экономят и ждут дальнейшего роста цен
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости.
Большинство американцев воспринимают инфляцию как финансовый стресс, экономят и ожидают, что в ближайший год ситуация станет хуже, следует из результатов опроса
, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News.
Из 1055 респондентов, опрошенных с 21 апреля по 12 мая, 59% признались, что сократили потребление электричества, 77% - расходы на развлечения и еду вне дома, 59% стали меньше ездить на автомобиле, 87% предпринимают усилия, чтобы купить товар по максимально низкой цене, 27% нашли вторую работу или стали больше работать внеурочно.
"Сильным финансовым стрессом" назвали растущие цены 37% участников опроса, "слабым финансовым стрессом" - 50%, еще 13% не считают стрессом нынешние показатели инфляции.
Усиления инфляция в следующем году ожидают 66% опрошенных, 12% считают, что ситуация не изменится, а 21% надеются на ее улучшение.
Финансовое положение своей семьи 57% характеризуют как "достаточное только для поддержания текущих стандартов жизни", о падении достатка говорят 20%, 23% - о его росте. При этом 63% настроены оптимистично относительно финансового положения семьи в следующие 12 месяцев, пессимистов набралось 37%.
В росте цен на бензин, который выступает главным инфляционным фактором, 58% винят президента США Джо Байдена
, 72% - корпорации, 58% видят следствие коронавирусной пандемии, 69% - "действий России
против Украины".
Устроители опроса говорят, что выборка респондентов репрезентативна, и оценивают погрешность исследования в четыре процентных пункта.