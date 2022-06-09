https://ria.ru/20220609/opros-1794337479.html

Американцы экономят и ждут дальнейшего роста цен, показал опрос

Американцы экономят и ждут дальнейшего роста цен, показал опрос - РИА Новости, 09.06.2022

Американцы экономят и ждут дальнейшего роста цен, показал опрос

Большинство американцев воспринимают инфляцию как финансовый стресс, экономят и ожидают, что в ближайший год ситуация станет хуже, следует из результатов... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:56

2022-06-09T16:56

2022-06-09T16:58

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Большинство американцев воспринимают инфляцию как финансовый стресс, экономят и ожидают, что в ближайший год ситуация станет хуже, следует из результатов опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News. Из 1055 респондентов, опрошенных с 21 апреля по 12 мая, 59% признались, что сократили потребление электричества, 77% - расходы на развлечения и еду вне дома, 59% стали меньше ездить на автомобиле, 87% предпринимают усилия, чтобы купить товар по максимально низкой цене, 27% нашли вторую работу или стали больше работать внеурочно."Сильным финансовым стрессом" назвали растущие цены 37% участников опроса, "слабым финансовым стрессом" - 50%, еще 13% не считают стрессом нынешние показатели инфляции.Усиления инфляция в следующем году ожидают 66% опрошенных, 12% считают, что ситуация не изменится, а 21% надеются на ее улучшение.Финансовое положение своей семьи 57% характеризуют как "достаточное только для поддержания текущих стандартов жизни", о падении достатка говорят 20%, 23% - о его росте. При этом 63% настроены оптимистично относительно финансового положения семьи в следующие 12 месяцев, пессимистов набралось 37%.В росте цен на бензин, который выступает главным инфляционным фактором, 58% винят президента США Джо Байдена, 72% - корпорации, 58% видят следствие коронавирусной пандемии, 69% - "действий России против Украины".Устроители опроса говорят, что выборка респондентов репрезентативна, и оценивают погрешность исследования в четыре процентных пункта.

https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html

https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, сша, в мире