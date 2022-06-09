https://ria.ru/20220609/oon-1794406138.html

ООН после приговора наемникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию

ООН после приговора наемникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию - РИА Новости, 09.06.2022

ООН после приговора наемникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию

ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине, заявил представитель генерального... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:29

2022-06-09T20:29

2022-06-09T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

здоровье - общество

украина

донецкая народная республика

марокко

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июня – РИА Новости. ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик, комментируя смертный приговор, вынесенный наемникам в ДНР."ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине", - отметил Дюжаррик.Кроме того, Дюжаррик прокомментировал разногласия между членами Совета Безопасности ООН по вопросам ситуации на Украине."У членов Совета безопасности есть полная убежденность и возможности для решения конкретных вопросов, хотя они и остаются разделены по другим. Не так давно они поддержали в заявлении усилия генерального секретаря ООН по вопросу Украины", - добавил он.Ранее сегодня верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220609/braziliya-1794403317.html

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794400401.html

украина

донецкая народная республика

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, марокко, оон, ситуация в днр и лнр