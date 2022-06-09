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ООН после приговора наемникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию
ООН после приговора наемникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию - РИА Новости, 09.06.2022
ООН после приговора наемникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию
ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине, заявил представитель генерального... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:29
2022-06-09T20:29
2022-06-09T20:29
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владимир путин
здоровье - общество
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марокко
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ВАШИНГТОН, 9 июня – РИА Новости. ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик, комментируя смертный приговор, вынесенный наемникам в ДНР."ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине", - отметил Дюжаррик.Кроме того, Дюжаррик прокомментировал разногласия между членами Совета Безопасности ООН по вопросам ситуации на Украине."У членов Совета безопасности есть полная убежденность и возможности для решения конкретных вопросов, хотя они и остаются разделены по другим. Не так давно они поддержали в заявлении усилия генерального секретаря ООН по вопросу Украины", - добавил он.Ранее сегодня верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220609/braziliya-1794403317.html
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ООН после приговора наемникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию
ООН: организация выступает против смертной казни и призывает соблюдать Женевскую конвенцию
ВАШИНГТОН, 9 июня – РИА Новости. ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик, комментируя смертный приговор, вынесенный наемникам в ДНР.
"ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине", - отметил Дюжаррик.
Кроме того, Дюжаррик прокомментировал разногласия между членами Совета Безопасности ООН по вопросам ситуации на Украине.
"У членов Совета безопасности есть полная убежденность и возможности для решения конкретных вопросов, хотя они и остаются разделены по другим. Не так давно они поддержали в заявлении усилия генерального секретаря ООН по вопросу Украины", - добавил он.
Ранее сегодня верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".