https://ria.ru/20220609/onkokonsilium-1794244492.html

Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года

Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года - РИА Новости, 09.06.2022

Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года

В Московской области за первый квартал 2022 года провели 120 онкоконсилиумов, это направление будет развиваться и дальше, сообщила РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:47

2022-06-09T13:47

2022-06-09T13:47

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московской области за первый квартал 2022 года провели 120 онкоконсилиумов, это направление будет развиваться и дальше, сообщила РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."За весь прошлый год мы провели 120 таких телемедицинских онкоконсилиумов. А в этом году только за первый квартал 120. Мы, конечно, будем и дальше развивать это направление", - сказала Стригункова.Онкоконсилиум в Подмосковье можно провести в электронном виде - если нужно получить второе мнение, например, федерального центра, отметила первый зампред кабмина региона. Документы пациента загружают в медицинскую систему и отправляют заявку, после чего федеральный центр назначает дату консилиума.

https://ria.ru/20220608/strigunkova-1793907597.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, светлана стригункова , здоровье, здоровье - общество, онкология, онкобольные, онкология: куда обратиться за помощью