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Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года - РИА Новости, 09.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220609/onkokonsilium-1794244492.html
Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года
Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года - РИА Новости, 09.06.2022
Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года
В Московской области за первый квартал 2022 года провели 120 онкоконсилиумов, это направление будет развиваться и дальше, сообщила РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:47
2022-06-09T13:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
светлана стригункова
здоровье
здоровье - общество
онкология
онкобольные
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московской области за первый квартал 2022 года провели 120 онкоконсилиумов, это направление будет развиваться и дальше, сообщила РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."За весь прошлый год мы провели 120 таких телемедицинских онкоконсилиумов. А в этом году только за первый квартал 120. Мы, конечно, будем и дальше развивать это направление", - сказала Стригункова.Онкоконсилиум в Подмосковье можно провести в электронном виде - если нужно получить второе мнение, например, федерального центра, отметила первый зампред кабмина региона. Документы пациента загружают в медицинскую систему и отправляют заявку, после чего федеральный центр назначает дату консилиума.
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московская область (подмосковье), общество, светлана стригункова , здоровье, здоровье - общество, онкология, онкобольные, онкология: куда обратиться за помощью
13:47 09.06.2022
 

Более 100 онкоконсилиумов провели в Подмосковье за первый квартал 2022 года

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Fotolia / rogerphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московской области за первый квартал 2022 года провели 120 онкоконсилиумов, это направление будет развиваться и дальше, сообщила РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.
"За весь прошлый год мы провели 120 таких телемедицинских онкоконсилиумов. А в этом году только за первый квартал 120. Мы, конечно, будем и дальше развивать это направление", - сказала Стригункова.
Онкоконсилиум в Подмосковье можно провести в электронном виде - если нужно получить второе мнение, например, федерального центра, отметила первый зампред кабмина региона. Документы пациента загружают в медицинскую систему и отправляют заявку, после чего федеральный центр назначает дату консилиума.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Светлана Стригункова: в Подмосковье не было срывов поставок лекарств
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоСветлана СтригунковаЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОнкологияонкобольныеОнкология: куда обратиться за помощью
 
 
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