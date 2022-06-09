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Генпрокуратура ДНР завела уголовные дела против ВСУ по статье "теракт"

Генпрокуратура ДНР завела уголовные дела против ВСУ по статье "теракт" - РИА Новости, 09.06.2022

Генпрокуратура ДНР завела уголовные дела против ВСУ по статье "теракт"

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики завела уголовные дела против украинских военных по статье "теракт" после обстрелов ДНР 6 и 7 июня, при которых были... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:55

2022-06-09T14:55

2022-06-09T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк (днр)

макеевка

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой Народной Республики завела уголовные дела против украинских военных по статье "теракт" после обстрелов ДНР 6 и 7 июня, при которых были ранены десять мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 6 и 7 июня текущего года", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале.По информации ведомства, в результате обстрела украинскими военными Ясиноватой, Донецка, Макеевки и Горловки были ранены десять мирных жителей.

ясиноватая

донецк (днр)

макеевка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецк (днр), макеевка, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины