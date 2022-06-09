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Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке
Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:22
2022-06-09T23:22
2022-06-09T23:22
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
авдеевка
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, один мирный житель получил ранения.
https://ria.ru/20220609/nebenzya-1794432740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка
Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке