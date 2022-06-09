https://ria.ru/20220609/obstrel-1794432952.html

Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке

Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Новобахмутовке

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:22

2022-06-09T23:22

2022-06-09T23:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, один мирный житель получил ранения.

https://ria.ru/20220609/nebenzya-1794432740.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка