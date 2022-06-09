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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:12

2022-06-09T20:12

2022-06-09T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.40 - н.п. Водяное - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

куйбышевский район

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украина

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Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск. Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими боевиками 2022-06-09T20:12 true PT0M32S

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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр