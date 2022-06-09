https://ria.ru/20220609/obstrel-1794197777.html

СК расследует новый обстрел Белгородской области со стороны Украины

СК расследует новый обстрел Белгородской области со стороны Украины - РИА Новости, 09.06.2022

СК расследует новый обстрел Белгородской области со стороны Украины

СК расследует новый обстрел Белгородской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:46

2022-06-09T11:46

2022-06-09T12:17

происшествия

украина

белгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. СК расследует новый обстрел Белгородской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи Следственного комитета России фиксируют последствия обстрела украинскими силовиками поселка Хотмыжск в Белгородской области. В результате преступных действий ВСУ есть повреждения домовладений. Никто из мирных жителей не пострадал", — отмечается там.СК планирует дать всестороннюю правовую оценку преступным действиям украинских боевиков.ВСУ регулярно ведут огонь по приграничным с Украиной регионам России, погибли уже три человека: 11 мая при обстреле села Солохи в Белгородской области умер 18-летний местный житель, 19 мая в селе Теткино Курского района погиб водитель, проживавший в Воронежской области, а 27 мая умерла жительница Журавлевки.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, после того как Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Владимир Путин назвал целью боевых действий "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения республик.

https://ria.ru/20220609/stakhanov-1794153108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/gazoprovod-1794078442.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, украина, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины