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Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР
Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР
Украинские войска за истекшие сутки три раза обстреляли города Кременная и Первомайск в ЛНР, выпущено 40 снарядов из БМ-21 "Град", восемь танковых снарядов и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:37
2022-06-09T07:37
2022-06-09T07:37
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки три раза обстреляли города Кременная и Первомайск в ЛНР, выпущено 40 снарядов из БМ-21 "Град", восемь танковых снарядов и четыре мины калибром 120 миллиметров, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано три обстрела по н.п. Кременная и Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (40 снарядов), танков (8 снарядов) и минометов калибром 120 мм (4 мины)... в н.п. Кременная ранена женщина 1976 г.р.", - говорится в сообщении.
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в мире, лнр, украина
Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР
Украинские войска за истекшие сутки выпустили более 50 боеприпасов по двум городам ЛНР