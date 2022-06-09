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Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/obstrel-1794142558.html
Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР
Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР
Украинские войска за истекшие сутки три раза обстреляли города Кременная и Первомайск в ЛНР, выпущено 40 снарядов из БМ-21 "Град", восемь танковых снарядов и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:37
2022-06-09T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
украина
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки три раза обстреляли города Кременная и Первомайск в ЛНР, выпущено 40 снарядов из БМ-21 "Град", восемь танковых снарядов и четыре мины калибром 120 миллиметров, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано три обстрела по н.п. Кременная и Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (40 снарядов), танков (8 снарядов) и минометов калибром 120 мм (4 мины)... в н.п. Кременная ранена женщина 1976 г.р.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220609/su-57-1794141220.html
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в мире, лнр, украина
07:37 09.06.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили более 50 боеприпасов по ЛНР

Украинские войска за истекшие сутки выпустили более 50 боеприпасов по двум городам ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУказатель на выезде из города Первомайск в Луганской области
Указатель на выезде из города Первомайск в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Указатель на выезде из города Первомайск в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки три раза обстреляли города Кременная и Первомайск в ЛНР, выпущено 40 снарядов из БМ-21 "Град", восемь танковых снарядов и четыре мины калибром 120 миллиметров, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано три обстрела по н.п. Кременная и Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (40 снарядов), танков (8 снарядов) и минометов калибром 120 мм (4 мины)... в н.п. Кременная ранена женщина 1976 г.р.", - говорится в сообщении.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
07:21Специальная военная операция на Украине
Источник: Россия применила против ПВО Украины четыре истребителя Су-57
 
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