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Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские войска в 23.35 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве республики в РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T00:24
2022-06-09T00:24
2022-06-09T00:36
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в СЦКК сообщили, что мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, сцкк, украина, вооруженные силы украины
00:24 09.06.2022 (обновлено: 00:36 09.06.2022)
Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой