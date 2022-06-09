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Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска в 23.35 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве республики в РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T00:24

2022-06-09T00:24

2022-06-09T00:36

специальная военная операция на украине

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ясиноватая

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в СЦКК сообщили, что мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой.

ясиноватая

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в мире, ясиноватая, сцкк, украина, вооруженные силы украины