https://ria.ru/20220609/neft-1794320505.html

Американцев предупредили о рекордных ценах на нефть

Американцев предупредили о рекордных ценах на нефть - РИА Новости, 09.06.2022

Американцев предупредили о рекордных ценах на нефть

Стоимость барреля нефти в Соединенных Штатах к началу осени достигнет 150 долларов, пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Грегори Брю. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:15

2022-06-09T16:15

2022-06-09T16:45

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Стоимость барреля нефти в Соединенных Штатах к началу осени достигнет 150 долларов, пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Грегори Брю.Таких цен на топливо страна не видела с 2008 года. Обозреватель считает, что администрации Байдена, несмотря на меры регулирования, не удастся избежать рекордного скачка цен по четырем причинам. Первая — стабильно высокое потребление нефтепродуктов, которое скоро традиционно возрастет, поскольку в теплые месяцы все больше американцев отправляются в отпуск или в однодневные поездки.Второй причиной подорожания нефти журналист назвал еще не восстановившуюся после слабого пандемийного спроса нефтеперерабатывающую промышленность, чьи мощности за два года ограничений замедлились. "Некоторые объекты были закрыты в ответ на пандемию, но нефтяные компании в конце 2019 года уже наблюдали снижение мощностей НПЗ из-за сокращения маржи и неопределенного будущего спроса. <...> Компании не взяли на себя обязательства по строительству новых НПЗ, так как риск снижения спроса в будущем не оправдывает капитальных затрат. В результате нынешний бум потребления привел к тому, что спрос на продукты — и на бензин, и на дизельное топливо — превышает мощности по переработке", — отметил автор статьи.Третьей причиной роста цен Брю считает высочайшую в истории скорость потребления нефти из хранилищ, которая создает дополнительный спрос. "Резкое сокращение запасов предполагает, что высокий спрос сохранится, даже если потребление ослабнет, поскольку компаниям придется продолжать покупать нефть, чтобы пополнить свои запасы. Сюда входит Стратегический нефтяной резерв США, из которого администрация Байдена планирует высвободить 260 миллионов баррелей в период с октября 2021-го по октябрь этого года. Резерв будет пополнен этой осенью, что окажет повышательное давление на цены, поскольку рынок фиксирует дополнительный спрос", — объяснил Брю.Последний фактор, подстегивающий подорожание нефтепродуктов, — очень низкое предложение на рынке топлива, которое только усугубляется из-за антироссийских санкций. Американские компании собираются нарастить добычу на 720 тысяч баррелей в день, страны ОПЕК — на 600 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, но этих усилий не будет достаточно."Еще большее значение имеет шок предложения от западных санкций против России, которые включают запреты ЕС и США на импорт российской нефти. По оценкам Управления энергетической информации США, два миллиона баррелей в сутки будут потеряны, поскольку Россия свернет добычу, — это больше, чем может покрыть новая добыча в США и ОПЕК", — признал обозреватель.ЕС принял шестой пакет санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине, в который входит поэтапный отказ от поставок нефти из России, перевозимой по морю. Исключение сделали для трубопроводов: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года Брюссель рассчитывает лишить себя почти 90 процентов импорта российской нефти.

https://ria.ru/20220608/neft-1794123721.html

https://ria.ru/20220608/neft-1793887135.html

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Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, сша, россия, москва, евросоюз, опек, санкции в отношении россии