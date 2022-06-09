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Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены
Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены - РИА Новости, 09.06.2022
Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены
Специальная военная операция России "демонстрирует прогресс": Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:18
2022-06-09T23:18
2022-06-09T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
василий небензя
украина
вооруженные силы украины
россия
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России "демонстрирует прогресс": Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Спецоперация развивается в соответствии с теми планами, которые мы изначально сформулировали. Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий. Однако план реализуется", - сказал Небензя в интервью телеканалу BBC.Российский дипломат выразил надежду, что освобождение ДНР и ЛНР произойдет уже в скором времени."Вы увидите полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, я надеюсь, произойдет уже вскоре", - сказал Небензя, также отметив, что спецоперация "демонстрирует прогресс".По словам постпреда РФ, освобождение Донбасса было "первоочередной задачей", которая сейчас реализуется.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий небензя, украина, вооруженные силы украины, россия
23:18 09.06.2022 (обновлено: 23:48 09.06.2022)
Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены
Небензя: спецоперация "демонстрирует прогресс" — ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены