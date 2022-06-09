https://ria.ru/20220609/nebenzya-1794432740.html

Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены

Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены - РИА Новости, 09.06.2022

Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены

Специальная военная операция России "демонстрирует прогресс": Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:18

2022-06-09T23:18

2022-06-09T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

василий небензя

украина

вооруженные силы украины

россия

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России "демонстрирует прогресс": Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Спецоперация развивается в соответствии с теми планами, которые мы изначально сформулировали. Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий. Однако план реализуется", - сказал Небензя в интервью телеканалу BBC.Российский дипломат выразил надежду, что освобождение ДНР и ЛНР произойдет уже в скором времени."Вы увидите полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, я надеюсь, произойдет уже вскоре", - сказал Небензя, также отметив, что спецоперация "демонстрирует прогресс".По словам постпреда РФ, освобождение Донбасса было "первоочередной задачей", которая сейчас реализуется.

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий небензя, украина, вооруженные силы украины, россия