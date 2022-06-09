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Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/nebenzya-1794432740.html
Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены
Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены - РИА Новости, 09.06.2022
Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены
Специальная военная операция России "демонстрирует прогресс": Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:18
2022-06-09T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
василий небензя
украина
вооруженные силы украины
россия
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России "демонстрирует прогресс": Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Спецоперация развивается в соответствии с теми планами, которые мы изначально сформулировали. Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий. Однако план реализуется", - сказал Небензя в интервью телеканалу BBC.Российский дипломат выразил надежду, что освобождение ДНР и ЛНР произойдет уже в скором времени."Вы увидите полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, я надеюсь, произойдет уже вскоре", - сказал Небензя, также отметив, что спецоперация "демонстрирует прогресс".По словам постпреда РФ, освобождение Донбасса было "первоочередной задачей", которая сейчас реализуется.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий небензя, украина, вооруженные силы украины, россия
23:18 09.06.2022 (обновлено: 23:48 09.06.2022)
 
Небензя заявил, что ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены

Небензя: спецоперация "демонстрирует прогресс" — ДНР и ЛНР могут быть вскоре освобождены

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России "демонстрирует прогресс": Донецкая и Луганская Народные Республики могут быть полностью освобождены уже вскоре, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Спецоперация развивается в соответствии с теми планами, которые мы изначально сформулировали. Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий. Однако план реализуется", - сказал Небензя в интервью телеканалу BBC.
Российский дипломат выразил надежду, что освобождение ДНР и ЛНР произойдет уже в скором времени.
"Вы увидите полное освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, я надеюсь, произойдет уже вскоре", - сказал Небензя, также отметив, что спецоперация "демонстрирует прогресс".
По словам постпреда РФ, освобождение Донбасса было "первоочередной задачей", которая сейчас реализуется.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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