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Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков
Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков - РИА Новости, 09.06.2022
Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно освобождает от налога на доходы физических лиц доходы граждан от продажи золота в слитках. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:44
2022-06-09T13:44
2022-06-09T13:44
экономика
россия
госдума рф
золото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно освобождает от налога на доходы физических лиц доходы граждан от продажи золота в слитках.Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает различные изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности.В частности, для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях законопроект освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках.
https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, золото
Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков
Госдума в первом чтении временно освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков