https://ria.ru/20220609/ndfl-1794246269.html

Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков

Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков - РИА Новости, 09.06.2022

Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно освобождает от налога на доходы физических лиц доходы граждан от продажи золота в слитках. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:44

2022-06-09T13:44

2022-06-09T13:44

экономика

россия

госдума рф

золото

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно освобождает от налога на доходы физических лиц доходы граждан от продажи золота в слитках.Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает различные изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности.В частности, для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях законопроект освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках.

https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, госдума рф, золото