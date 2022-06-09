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Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков - РИА Новости, 09.06.2022
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Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков
Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков - РИА Новости, 09.06.2022
Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно освобождает от налога на доходы физических лиц доходы граждан от продажи золота в слитках. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:44
2022-06-09T13:44
экономика
россия
госдума рф
золото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно освобождает от налога на доходы физических лиц доходы граждан от продажи золота в слитках.Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает различные изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности.В частности, для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях законопроект освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках.
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экономика, россия, госдума рф, золото
13:44 09.06.2022
 
Госдума в I чтении освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков

Госдума в первом чтении временно освободила от НДФЛ доходы от продажи золотых слитков

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Производство золотых слитков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно освобождает от налога на доходы физических лиц доходы граждан от продажи золота в слитках.
Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает различные изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности.
В частности, для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях законопроект освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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ЭкономикаРоссияГосдума РФЗолото
 
 
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