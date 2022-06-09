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Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию - РИА Новости, 09.06.2022
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Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию
Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию - РИА Новости, 09.06.2022
Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил международные поездки из-за выявленного у него заболевания, сообщил представитель альянса агентству Reuters. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:36
2022-06-09T13:02
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил международные поездки из-за выявленного у него заболевания, сообщил представитель альянса агентству Reuters.Брифинг со Столтенбергом был упомянут в анонсе мероприятий канцлера ФРГ Олафа Шольца, который в четверг утром распространила его канцелярия. Он должен был пройти в Берлине в 12:00 (13:00 мск).В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.Как сообщал 3 июня заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, центральной темой встречи Шольца и Столтенберга должна была стать подготовка июньского саммита НАТО в Мадриде. Они также планировали обсудить российскую спецоперацию на Украине и ее последствия для евроатлантической безопасности.
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в мире, кристина ламбрехт, германия, румыния, берлин (город), минобороны германии, нато
11:36 09.06.2022 (обновлено: 13:02 09.06.2022)
 
Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию

Reuters: генсек НАТО Столтенберг отменил визит в Германию из-за опоясывающего лишая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил международные поездки из-за выявленного у него заболевания, сообщил представитель альянса агентству Reuters.
"Генсек проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который мог стать последствием COVID-19, он работает из дома", — пояснил собеседник.
Брифинг со Столтенбергом был упомянут в анонсе мероприятий канцлера ФРГ Олафа Шольца, который в четверг утром распространила его канцелярия. Он должен был пройти в Берлине в 12:00 (13:00 мск).
В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.
Как сообщал 3 июня заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, центральной темой встречи Шольца и Столтенберга должна была стать подготовка июньского саммита НАТО в Мадриде. Они также планировали обсудить российскую спецоперацию на Украине и ее последствия для евроатлантической безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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В миреКристина ЛамбрехтГерманияРумынияБерлин (город)Минобороны ГерманииНАТО
 
 
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