https://ria.ru/20220609/nato-1794193643.html

Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию

Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию - РИА Новости, 09.06.2022

Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил международные поездки из-за выявленного у него заболевания, сообщил представитель альянса агентству Reuters. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:36

2022-06-09T11:36

2022-06-09T13:02

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил международные поездки из-за выявленного у него заболевания, сообщил представитель альянса агентству Reuters.Брифинг со Столтенбергом был упомянут в анонсе мероприятий канцлера ФРГ Олафа Шольца, который в четверг утром распространила его канцелярия. Он должен был пройти в Берлине в 12:00 (13:00 мск).В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.Как сообщал 3 июня заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, центральной темой встречи Шольца и Столтенберга должна была стать подготовка июньского саммита НАТО в Мадриде. Они также планировали обсудить российскую спецоперацию на Украине и ее последствия для евроатлантической безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/nato-1792435143.html

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Станислав Ванд

в мире, кристина ламбрехт, германия, румыния, берлин (город), минобороны германии, нато