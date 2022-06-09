https://ria.ru/20220609/muzykant-1794200421.html

"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать

"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать - РИА Новости, 09.06.2022

"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать

Считается, что профессиональные музыканты учатся с раннего детства – сначала музыкальная школа, потом училище и обязательно консерватория. Как при этом заработать себе на жизнь, важна ли в музыке дисциплина и можно ли все-таки играть в симфоническом оркестре, не закончив даже "музыкалку"?

2022-06-09T12:00

2022-06-09T12:00

2022-06-09T13:15

бери и делай

подкаст

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794199063_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e5f61c90f310279da7792ec983fac844.jpg

"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать Считается, что профессиональные музыканты учатся с раннего детства – сначала музыкальная школа, потом училище и обязательно консерватория. Как при этом заработать себе на жизнь, важна ли в музыке дисциплина и можно ли все-таки играть в симфоническом оркестре, не закончив даже "музыкалку"? Сколько часов в день репетируют музыканты, надо ли учить сольфеджио и как помогает спорт - рассказывает композитор, гитарист и звукорежиссер Саша Найман. audio/mpeg

"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать Считается, что профессиональные музыканты учатся с раннего детства – сначала музыкальная школа, потом училище и обязательно консерватория. Как при этом заработать себе на жизнь, важна ли в музыке дисциплина и можно ли все-таки играть в симфоническом оркестре, не закончив даже "музыкалку"? Сколько часов в день репетируют музыканты, надо ли учить сольфеджио и как помогает спорт - рассказывает композитор, гитарист и звукорежиссер Саша Найман. audio/mpeg

Сколько часов в день репетируют музыканты, надо ли учить сольфеджио и как помогает спорт - рассказывает композитор, гитарист и звукорежиссер Саша Найман. Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, музыка, аудио