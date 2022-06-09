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"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать
"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать - РИА Новости, 09.06.2022
"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать
Считается, что профессиональные музыканты учатся с раннего детства – сначала музыкальная школа, потом училище и обязательно консерватория. Как при этом заработать себе на жизнь, важна ли в музыке дисциплина и можно ли все-таки играть в симфоническом оркестре, не закончив даже "музыкалку"?
2022-06-09T12:00
2022-06-09T12:00
2022-06-09T13:15
бери и делай
подкаст
музыка
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"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать
Считается, что профессиональные музыканты учатся с раннего детства – сначала музыкальная школа, потом училище и обязательно консерватория. Как при этом заработать себе на жизнь, важна ли в музыке дисциплина и можно ли все-таки играть в симфоническом оркестре, не закончив даже "музыкалку"? Сколько часов в день репетируют музыканты, надо ли учить сольфеджио и как помогает спорт - рассказывает композитор, гитарист и звукорежиссер Саша Найман.
audio/mpeg
"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать
Считается, что профессиональные музыканты учатся с раннего детства – сначала музыкальная школа, потом училище и обязательно консерватория. Как при этом заработать себе на жизнь, важна ли в музыке дисциплина и можно ли все-таки играть в симфоническом оркестре, не закончив даже "музыкалку"? Сколько часов в день репетируют музыканты, надо ли учить сольфеджио и как помогает спорт - рассказывает композитор, гитарист и звукорежиссер Саша Найман.
audio/mpeg
Сколько часов в день репетируют музыканты, надо ли учить сольфеджио и как помогает спорт - рассказывает композитор, гитарист и звукорежиссер Саша Найман. Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, музыка, аудио
12:00 09.06.2022 (обновлено: 13:15 09.06.2022)
"Голодали и в Москве, и во Владимире". Как писать музыку и зарабатывать
Считается, что профессиональные музыканты учатся с раннего детства – сначала музыкальная школа, потом училище и обязательно консерватория. Как при этом заработать себе на жизнь, важна ли в музыке дисциплина и можно ли все-таки играть в симфоническом оркестре, не закончив даже "музыкалку"?