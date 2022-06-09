https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html
Модник, шутник, труженик: каким был Петр I, покажут в Историческом музее
Модник, шутник, труженик: каким был Петр I, покажут в Историческом музее - РИА Новости, 09.06.2022
Модник, шутник, труженик: каким был Петр I, покажут в Историческом музее
В Историческом музее открылась выставка "Петр Великий. Путешествия в Европу", посвященная 350-летию первого российского императора. Экспозиция рассказывает о... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:00
2022-06-09T08:00
2022-06-09T11:22
петр i
франция
россия
англия
оксфордский университет
культура
исторический музей
музеи
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Историческом музее открылась выставка "Петр Великий. Путешествия в Европу", посвященная 350-летию первого российского императора. Экспозиция рассказывает о малоизвестных случаях и курьезах, происходивших с Петром в поездках. О том, почему русский царь был "диковинкой" для иностранцев, как удивлял французов, трудился на верфях Амстердама, встречался ли с Ньютоном и какую моду предпочитал, — в материале РИА Новости.Экстравагантный самодержецЗа годы правления Петр Великий преодолел 113,5 тысячи километров. И это притом что средняя скорость передвижения в то время была 45-50 километров в день! Можно представить, как он торопился. Не отказывался от ночных переездов, а зимой даже нередко спал в санях.Впервые Петр отправился за границу в 1697-м. Эту поездку назвали Великим посольством: царя сопровождали 250 человек.Делегация устанавливала дипломатические контакты, нанимала торговых агентов, которые затем информировали Россию о важных делах в Европе. Ну а царь приобретал новые знания и навыки. Великое посольство побывало в Голландии, Англии, Австрии. До Венеции и Рима не доехали из-за бунта стрельцов.Царь путешествовал инкогнито, но его быстро раскрывали.Главной страстью Петра было корабельное дело. Он учился этому на верфях в голландском Саардаме, в пригороде Амстердама (там сохранился домик, в котором он останавливался).Можно представить удивление местных жителей и рабочих, когда они узнали, что вместе с ними за станками трудится самый настоящий царь! После этого ни о каком обучении и речи быть не могло: голландцы окружали Петра, глазели на него, и работа стопорилась.Конечно, странно: монарх в простой одежде вместе с обычными тружениками строгает и плотничает. Поэтому Петр перебрался сначала в Амстердам, а затем продолжил заниматься корабельным делом в Англии.Была ли встреча с Ньютоном?В Туманном Альбионе Петр не только работал и учился, наблюдая морские маневры, но и отдыхал, посещая разные злачные места.Петр посетил Гринвичскую обсерваторию, заходил в англиканскую церковь, Оксфордский университет, был на заседании парламента.Интересно, что Ньютон в 1696-м организовал в стране денежную реформу (так называемая Великая перечеканка), а Петр позднее использовал этот опыт.Петр-модникНа выставке представлены немецкий кафтан и голландский камзол из дорогой и очень модной тогда ткани ручного стегания. В гардеробе царя было много такого.Заимствовал Петр западные одежды и в буквальном смысле. Во время второго путешествия на службе в Кенигсбергском соборе царю стало холодно. Он не носил парик, считая, что у него очень красивые волосы. Рядом сидел бургомистр города. Петр снял с него парик и надел на себя. После службы вернул.В экспозиции есть также своеобразный органайзер того времени: трость с вмонтированными в нее подзорной трубой и компасом. Подобную вещь царь приобрел в Париже.Как царь в руках всю Францию держалПетр всегда был активным и подвижным, пробовал все и постоянно учился новому. Его импульсивность и энергичность общеизвестны.Вторая заграничная поездка Петра состоялась почти через 20 лет: в 1716-1717 годах. Он искал союзников, вел переговоры, а также знакомился с достижениями ученых, вникал в особенности дворцовой и парковой архитектуры, интересовался живописью.Два месяца пробыл во Франции. Нравы Петра не изменились: он отказался от роскошных апартаментов в Лувре, поселившись со свитой в отеле.В Париже Петр встречался с Людовиком XV, которому было семь лет. В Тюильри царь прошел мимо торжественно выстроившихся гвардейцев и, поднимаясь по лестнице, по устному преданию, аккуратно взял Людовика на руки со словами: "Всю Францию на себе несу".Позднее русский император рассказывал, что Тюильри, как и другие "королевские огороды", произвел на него большое впечатление. Он также посетил Лувр, Версаль, Спа, Дюнкерк.И нанял архитектора Леблона для строительства Стрельны и Петергофа. Всего в Россию привезли более 30 разных специалистов.В Дрездене Петр неоднократно посещал кунсткамеру. В ГИМе в одном из залов воссоздали такой "кабинет редкостей" с уникальными предметами: от монет и макетов кораблей до кубков-наутилусов и другой экзотики.Это служит своеобразным предисловием экспозиции, интересной, завораживающей и открывающей немало нового о Петре Великом.Выставка в ГИМе продлится до 3 октября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр i, франция, россия, англия, оксфордский университет, исторический музей, музеи, амстердам, нидерланды, петергоф, рига, кенигсберг, куда сходить , что посмотреть
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Историческом музее открылась выставка "Петр Великий. Путешествия в Европу", посвященная 350-летию первого российского императора. Экспозиция рассказывает о малоизвестных случаях и курьезах, происходивших с Петром в поездках. О том, почему русский царь был "диковинкой" для иностранцев, как удивлял французов, трудился на верфях Амстердама, встречался ли с Ньютоном и какую моду предпочитал, — в материале РИА Новости.
Экстравагантный самодержец
За годы правления Петр Великий преодолел 113,5 тысячи километров. И это притом что средняя скорость передвижения в то время была 45-50 километров в день! Можно представить, как он торопился. Не отказывался от ночных переездов, а зимой даже нередко спал в санях.
Впервые Петр отправился за границу в 1697-м. Эту поездку назвали Великим посольством: царя сопровождали 250 человек.
Делегация устанавливала дипломатические контакты, нанимала торговых агентов, которые затем информировали Россию о важных делах в Европе. Ну а царь приобретал новые знания и навыки. Великое посольство побывало в Голландии, Англии, Австрии. До Венеции и Рима не доехали из-за бунта стрельцов.
"Россия была полузакрытой страной с таким "деревянным" занавесом, поэтому царем очень интересовались, — рассказывает куратор Григорий Зубенко. — Он казался всем эксцентричным: часто не следовал церемониалу, одевался в простое платье".
Царь путешествовал инкогнито, но его быстро раскрывали.
Главной страстью Петра было корабельное дело. Он учился этому на верфях в голландском Саардаме, в пригороде Амстердама (там сохранился домик, в котором он останавливался).
Можно представить удивление местных жителей и рабочих, когда они узнали, что вместе с ними за станками трудится самый настоящий царь! После этого ни о каком обучении и речи быть не могло: голландцы окружали Петра, глазели на него, и работа стопорилась.
Конечно, странно: монарх в простой одежде вместе с обычными тружениками строгает и плотничает. Поэтому Петр перебрался сначала в Амстердам, а затем продолжил заниматься корабельным делом в Англии.
Была ли встреча с Ньютоном?
В Туманном Альбионе Петр не только работал и учился, наблюдая морские маневры, но и отдыхал, посещая разные злачные места.
"Один из самых знаменитых портретов царя был сделан в лондонском пабе и впоследствии стал визитной карточкой этого места. Сейчас картина находится в РНБ в Санкт-Петербурге", — говорит куратор Ольга Соколова.
Петр посетил Гринвичскую обсерваторию, заходил в англиканскую церковь, Оксфордский университет, был на заседании парламента.
"Он нанес визит в Королевский монетный двор, которым тогда заведовал Исаак Ньютон, — добавляет Соколова. — Неизвестно, встречались ли они, но это не исключено".
Интересно, что Ньютон в 1696-м организовал в стране денежную реформу (так называемая Великая перечеканка), а Петр позднее использовал этот опыт.
Петр-модник
"Он был "европофил": не любил русские кафтаны, но с удовольствием носил европейскую одежду, предпочитал немецкую версию, темную по оттенкам. Французская мода ему нравилась меньше из-за яркости тканей и вычурности. Можно сказать, он предпочитал стиль хюгге", — объясняет Зубенко.
На выставке представлены немецкий кафтан и голландский камзол из дорогой и очень модной тогда ткани ручного стегания. В гардеробе царя было много такого.
Заимствовал Петр западные одежды и в буквальном смысле. Во время второго путешествия на службе в Кенигсбергском соборе царю стало холодно. Он не носил парик, считая, что у него очень красивые волосы. Рядом сидел бургомистр города. Петр снял с него парик и надел на себя. После службы вернул.
В экспозиции есть также своеобразный органайзер того времени: трость с вмонтированными в нее подзорной трубой и компасом. Подобную вещь царь приобрел в Париже.
Как царь в руках всю Францию держал
Петр всегда был активным и подвижным, пробовал все и постоянно учился новому. Его импульсивность и энергичность общеизвестны.
"Царь всегда держит при себе карандаш, которым набрасывает на бумагу чертеж всего, что покажется ему заслуживающим внимания", — писал современник.
Вторая заграничная поездка Петра состоялась почти через 20 лет: в 1716-1717 годах. Он искал союзников, вел переговоры, а также знакомился с достижениями ученых, вникал в особенности дворцовой и парковой архитектуры, интересовался живописью.
Два месяца пробыл во Франции. Нравы Петра не изменились: он отказался от роскошных апартаментов в Лувре, поселившись со свитой в отеле.
В Париже Петр встречался с Людовиком XV, которому было семь лет. В Тюильри царь прошел мимо торжественно выстроившихся гвардейцев и, поднимаясь по лестнице, по устному преданию, аккуратно взял Людовика на руки со словами: "Всю Францию на себе несу".
Позднее русский император рассказывал, что Тюильри, как и другие "королевские огороды", произвел на него большое впечатление. Он также посетил Лувр, Версаль, Спа, Дюнкерк.
И нанял архитектора Леблона для строительства Стрельны и Петергофа. Всего в Россию привезли более 30 разных специалистов.
"Он внимательно изучал королевские собрания живописи во Франции, приглашал в Россию портретистов, баталистов, маринистов, — уточняет куратор Игорь Комаров. — Покупал целые научные собрания".
В Дрездене Петр неоднократно посещал кунсткамеру. В ГИМе в одном из залов воссоздали такой "кабинет редкостей" с уникальными предметами: от монет и макетов кораблей до кубков-наутилусов и другой экзотики.
Это служит своеобразным предисловием экспозиции, интересной, завораживающей и открывающей немало нового о Петре Великом.
Выставка в ГИМе продлится до 3 октября.