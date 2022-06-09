https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html

Модник, шутник, труженик: каким был Петр I, покажут в Историческом музее

Модник, шутник, труженик: каким был Петр I, покажут в Историческом музее - РИА Новости, 09.06.2022

Модник, шутник, труженик: каким был Петр I, покажут в Историческом музее

В Историческом музее открылась выставка "Петр Великий. Путешествия в Европу", посвященная 350-летию первого российского императора. Экспозиция рассказывает о... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:00

2022-06-09T08:00

2022-06-09T11:22

петр i

франция

россия

англия

оксфордский университет

культура

исторический музей

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793950742_0:178:3039:1887_1920x0_80_0_0_1af5f20c39937c2e18bcafa726642761.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В Историческом музее открылась выставка "Петр Великий. Путешествия в Европу", посвященная 350-летию первого российского императора. Экспозиция рассказывает о малоизвестных случаях и курьезах, происходивших с Петром в поездках. О том, почему русский царь был "диковинкой" для иностранцев, как удивлял французов, трудился на верфях Амстердама, встречался ли с Ньютоном и какую моду предпочитал, — в материале РИА Новости.Экстравагантный самодержецЗа годы правления Петр Великий преодолел 113,5 тысячи километров. И это притом что средняя скорость передвижения в то время была 45-50 километров в день! Можно представить, как он торопился. Не отказывался от ночных переездов, а зимой даже нередко спал в санях.Впервые Петр отправился за границу в 1697-м. Эту поездку назвали Великим посольством: царя сопровождали 250 человек.Делегация устанавливала дипломатические контакты, нанимала торговых агентов, которые затем информировали Россию о важных делах в Европе. Ну а царь приобретал новые знания и навыки. Великое посольство побывало в Голландии, Англии, Австрии. До Венеции и Рима не доехали из-за бунта стрельцов.Царь путешествовал инкогнито, но его быстро раскрывали.Главной страстью Петра было корабельное дело. Он учился этому на верфях в голландском Саардаме, в пригороде Амстердама (там сохранился домик, в котором он останавливался).Можно представить удивление местных жителей и рабочих, когда они узнали, что вместе с ними за станками трудится самый настоящий царь! После этого ни о каком обучении и речи быть не могло: голландцы окружали Петра, глазели на него, и работа стопорилась.Конечно, странно: монарх в простой одежде вместе с обычными тружениками строгает и плотничает. Поэтому Петр перебрался сначала в Амстердам, а затем продолжил заниматься корабельным делом в Англии.Была ли встреча с Ньютоном?В Туманном Альбионе Петр не только работал и учился, наблюдая морские маневры, но и отдыхал, посещая разные злачные места.Петр посетил Гринвичскую обсерваторию, заходил в англиканскую церковь, Оксфордский университет, был на заседании парламента.Интересно, что Ньютон в 1696-м организовал в стране денежную реформу (так называемая Великая перечеканка), а Петр позднее использовал этот опыт.Петр-модникНа выставке представлены немецкий кафтан и голландский камзол из дорогой и очень модной тогда ткани ручного стегания. В гардеробе царя было много такого.Заимствовал Петр западные одежды и в буквальном смысле. Во время второго путешествия на службе в Кенигсбергском соборе царю стало холодно. Он не носил парик, считая, что у него очень красивые волосы. Рядом сидел бургомистр города. Петр снял с него парик и надел на себя. После службы вернул.В экспозиции есть также своеобразный органайзер того времени: трость с вмонтированными в нее подзорной трубой и компасом. Подобную вещь царь приобрел в Париже.Как царь в руках всю Францию держалПетр всегда был активным и подвижным, пробовал все и постоянно учился новому. Его импульсивность и энергичность общеизвестны.Вторая заграничная поездка Петра состоялась почти через 20 лет: в 1716-1717 годах. Он искал союзников, вел переговоры, а также знакомился с достижениями ученых, вникал в особенности дворцовой и парковой архитектуры, интересовался живописью.Два месяца пробыл во Франции. Нравы Петра не изменились: он отказался от роскошных апартаментов в Лувре, поселившись со свитой в отеле.В Париже Петр встречался с Людовиком XV, которому было семь лет. В Тюильри царь прошел мимо торжественно выстроившихся гвардейцев и, поднимаясь по лестнице, по устному преданию, аккуратно взял Людовика на руки со словами: "Всю Францию на себе несу".Позднее русский император рассказывал, что Тюильри, как и другие "королевские огороды", произвел на него большое впечатление. Он также посетил Лувр, Версаль, Спа, Дюнкерк.И нанял архитектора Леблона для строительства Стрельны и Петергофа. Всего в Россию привезли более 30 разных специалистов.В Дрездене Петр неоднократно посещал кунсткамеру. В ГИМе в одном из залов воссоздали такой "кабинет редкостей" с уникальными предметами: от монет и макетов кораблей до кубков-наутилусов и другой экзотики.Это служит своеобразным предисловием экспозиции, интересной, завораживающей и открывающей немало нового о Петре Великом.Выставка в ГИМе продлится до 3 октября.

https://ria.ru/20220604/muzei-1793014574.html

франция

россия

англия

амстердам

нидерланды

петергоф

рига

кенигсберг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

петр i, франция, россия, англия, оксфордский университет, исторический музей, музеи, амстердам, нидерланды, петергоф, рига, кенигсберг, куда сходить , что посмотреть