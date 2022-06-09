https://ria.ru/20220609/mts-1794401278.html

МТС направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы АДР

МТС направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы АДР - РИА Новости, 09.06.2022

МТС направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы АДР

МТС направила заявление в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении программы АДР с 13 июля, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:15

2022-06-09T20:15

2022-06-09T20:35

мтс

россия

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. МТС направила заявление в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении программы АДР с 13 июля, сообщает пресс-служба компании."ПАО "МТС" ... ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, направила в JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMorgan), банк-депозитарий в рамках действующей программы американских депозитарных расписок (АДР) МТС, заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля 2022 года. В соответствии с депозитарным договором, JPMorgan в ближайшее время уведомит держателей АДР о прекращении программы АДР МТС", - говорится в сообщении.В мае МТС получила разрешение от правкомиссии продолжать обращение АДР за пределами России до 12 июля включительно.В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.

https://ria.ru/20220519/mts-1789588794.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мтс, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)