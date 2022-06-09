20:15 09.06.2022 (обновлено: 20:35 09.06.2022)
МТС направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы АДР
МТС направила в банк-депозитарий заявление о прекращении с 13 июля программы АДР
Новый логотип компании МТС. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. МТС направила заявление в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении программы АДР с 13 июля, сообщает пресс-служба компании.
"ПАО "МТС" ... ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, направила в JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMorgan), банк-депозитарий в рамках действующей программы американских депозитарных расписок (АДР) МТС, заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля 2022 года. В соответствии с депозитарным договором, JPMorgan в ближайшее время уведомит держателей АДР о прекращении программы АДР МТС", - говорится в сообщении.
В мае МТС получила разрешение от правкомиссии продолжать обращение АДР за пределами России до 12 июля включительно.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.