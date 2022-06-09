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В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале

В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале - РИА Новости, 09.06.2022

В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале

Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:13

2022-06-09T17:13

2022-06-09T17:13

туризм

туризм

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

северный речной вокзал

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Меньше двух лет назад Северный речной вокзал был отреставрирован. "За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка", — отметил чиновник. На территории есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. "Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей", — отметил Ликсутов.В департаменте транспорта добавили, что зона отдыха будет работать каждый день с десяти до 22 часов. На пляже есть один бассейн для детей и два для взрослых.Вход для малышей в возрасте до шести лет бесплатный, а дети до 12 лет получают скидку 50 процентов.

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Мария Селиванова

туризм, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, новости - туризм, туристы