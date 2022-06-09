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В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
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В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале
В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале - РИА Новости, 09.06.2022
В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале
Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:13
2022-06-09T17:13
туризм
туризм
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Меньше двух лет назад Северный речной вокзал был отреставрирован. "За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка", — отметил чиновник. На территории есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. "Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей", — отметил Ликсутов.В департаменте транспорта добавили, что зона отдыха будет работать каждый день с десяти до 22 часов. На пляже есть один бассейн для детей и два для взрослых.Вход для малышей в возрасте до шести лет бесплатный, а дети до 12 лет получают скидку 50 процентов.
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туризм, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, новости - туризм, туристы
17:13 09.06.2022
 
В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале

В Москве на Северном речном вокзале открыли пляж под открытым небом с тремя бассейнами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСеверный Речной Вокзал в Москве
Северный Речной Вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Меньше двух лет назад Северный речной вокзал был отреставрирован. "За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка", — отметил чиновник.
На территории есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. "Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей", — отметил Ликсутов.
В департаменте транспорта добавили, что зона отдыха будет работать каждый день с десяти до 22 часов. На пляже есть один бассейн для детей и два для взрослых.
Вход для малышей в возрасте до шести лет бесплатный, а дети до 12 лет получают скидку 50 процентов.
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