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В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале
В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале - РИА Новости, 09.06.2022
В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале
Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:13
2022-06-09T17:13
2022-06-09T17:13
туризм
туризм
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Меньше двух лет назад Северный речной вокзал был отреставрирован. "За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка", — отметил чиновник. На территории есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. "Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей", — отметил Ликсутов.В департаменте транспорта добавили, что зона отдыха будет работать каждый день с десяти до 22 часов. На пляже есть один бассейн для детей и два для взрослых.Вход для малышей в возрасте до шести лет бесплатный, а дети до 12 лет получают скидку 50 процентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, новости - туризм, туристы
В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале
В Москве на Северном речном вокзале открыли пляж под открытым небом с тремя бассейнами
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пляж под открытым небом открыли на Северном речном вокзале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Меньше двух лет назад Северный речной вокзал был отреставрирован. "За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка", — отметил чиновник.
На территории есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. "Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей", — отметил Ликсутов.
В департаменте транспорта добавили, что зона отдыха будет работать каждый день с десяти до 22 часов. На пляже есть один бассейн для детей и два для взрослых.
Вход для малышей в возрасте до шести лет бесплатный, а дети до 12 лет получают скидку 50 процентов.