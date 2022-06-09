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В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
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В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю
В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю - РИА Новости, 09.06.2022
В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю
В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T05:38
2022-06-09T05:38
туризм
городское хозяйство москвы
москва
россия
новодевичий монастырь
новости - туризм
туризм
маршруты
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на заседании столичного парламента."Исторических культурно-познавательных маршрутов становится все больше. В частности, мы сейчас делаем отдельный — по Новодевичьему монастырю, который активно реставрируется. Надеемся, скоро он украсит туристическую карту нашего города", — сказала Проничева.Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль является объектом культурного наследия федерального значения, в 2004 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплексная реставрация началась в 2017 году. В 2018-2019 годах были завершены работы по воссозданию исторического облика 18 памятников из 36, к 2023 году планируется привести в порядок еще столько же. В 2024-м монастырь отметит 500-летие с момента основания.
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городское хозяйство москвы, москва, россия, новодевичий монастырь, новости - туризм, туризм, маршруты, туристы, реставрация
05:38 09.06.2022
 
В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю

Туристический маршрут по Новодевичьему монастырю скоро появится в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНоводевичий монастырь в Москве
Новодевичий монастырь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на заседании столичного парламента.
"Исторических культурно-познавательных маршрутов становится все больше. В частности, мы сейчас делаем отдельный — по Новодевичьему монастырю, который активно реставрируется. Надеемся, скоро он украсит туристическую карту нашего города", — сказала Проничева.
Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль является объектом культурного наследия федерального значения, в 2004 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплексная реставрация началась в 2017 году. В 2018-2019 годах были завершены работы по воссозданию исторического облика 18 памятников из 36, к 2023 году планируется привести в порядок еще столько же. В 2024-м монастырь отметит 500-летие с момента основания.
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