https://ria.ru/20220609/moskva-1793953684.html
В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю
В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю - РИА Новости, 09.06.2022
В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю
В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T05:38
2022-06-09T05:38
2022-06-09T05:38
туризм
городское хозяйство москвы
москва
россия
новодевичий монастырь
новости - туризм
туризм
маршруты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727192351_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_4cd2106ad75d8bce3c98d9079d748028.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на заседании столичного парламента."Исторических культурно-познавательных маршрутов становится все больше. В частности, мы сейчас делаем отдельный — по Новодевичьему монастырю, который активно реставрируется. Надеемся, скоро он украсит туристическую карту нашего города", — сказала Проничева.Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль является объектом культурного наследия федерального значения, в 2004 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплексная реставрация началась в 2017 году. В 2018-2019 годах были завершены работы по воссозданию исторического облика 18 памятников из 36, к 2023 году планируется привести в порядок еще столько же. В 2024-м монастырь отметит 500-летие с момента основания.
https://ria.ru/20220608/moskva-1793914069.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727192351_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_21431a7aeaada4528e107d247fd18755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, россия, новодевичий монастырь, новости - туризм, туризм, маршруты, туристы, реставрация
В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю
Туристический маршрут по Новодевичьему монастырю скоро появится в Москве
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на заседании столичного парламента.
"Исторических культурно-познавательных маршрутов становится все больше. В частности, мы сейчас делаем отдельный — по Новодевичьему монастырю, который активно реставрируется. Надеемся, скоро он украсит туристическую карту нашего города", — сказала Проничева.
Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль является объектом культурного наследия федерального значения, в 2004 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплексная реставрация началась в 2017 году. В 2018-2019 годах были завершены работы по воссозданию исторического облика 18 памятников из 36, к 2023 году планируется привести в порядок еще столько же. В 2024-м монастырь отметит 500-летие с момента основания.