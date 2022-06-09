https://ria.ru/20220609/moskva-1793953684.html

В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю

В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю - РИА Новости, 09.06.2022

В Москве откроют туристический маршрут по Новодевичьему монастырю

В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T05:38

2022-06-09T05:38

2022-06-09T05:38

туризм

городское хозяйство москвы

москва

россия

новодевичий монастырь

новости - туризм

туризм

маршруты

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве скоро появится туристический маршрут по Новодевичьему монастырю, сообщила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева в ходе выступления на заседании столичного парламента."Исторических культурно-познавательных маршрутов становится все больше. В частности, мы сейчас делаем отдельный — по Новодевичьему монастырю, который активно реставрируется. Надеемся, скоро он украсит туристическую карту нашего города", — сказала Проничева.Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль является объектом культурного наследия федерального значения, в 2004 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплексная реставрация началась в 2017 году. В 2018-2019 годах были завершены работы по воссозданию исторического облика 18 памятников из 36, к 2023 году планируется привести в порядок еще столько же. В 2024-м монастырь отметит 500-летие с момента основания.

https://ria.ru/20220608/moskva-1793914069.html

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Ольга Кабанова

городское хозяйство москвы, москва, россия, новодевичий монастырь, новости - туризм, туризм, маршруты, туристы, реставрация